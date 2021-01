Předehrávka mezi Hradcem a Třincem se kvůli díře v ledu odložila na pátek, týmy si vymění pořadatelství

Hradec Králové Předehrávka 35. kola hokejové extraligy mezi Hradcem Králové a Třincem se dnes kvůli nezpůsobilé ledové ploše neuskutečnila. Ledaři v ČPP Aréně se marně snažili zacelit díru v ledu, která vznikla v obranném pásmu mezi kruhy. Utkání nemohlo být po rozbruslení zahájeno, hrát se bud v pátek od 17:30 na ledě Ocelářů.

„Technickou závadu se nepodařilo vyřešit, proto bylo vzhledem k nezpůsobilosti ledové plochy dnešní utkání odloženo,“ uvedl královéhradecký klub na svém twitterovém účtu. Hlavní rozhodčí Pavel Hodek a Adam Kika po hodinové snaze dát plochu dohromady zápas odložili.



„Bohužel na začátku utkání, když nastoupila obě mužstva, tak jsme zjistili, že na velmi exponovaném místě v jednom obranném pásmu je díra řekněme v průměru pět až deset centimetrů a velmi hluboká,“ řekl Hodek stanici O2 TV Sport, která měla zápas vysílat přímým přenosem.



„Jelikož se jedná o velmi exponované místo, kde dochází k osmdesáti procentům hry v tom pásmu, tak jsme usoudili, že to není způsobilé ke hře a hrozí poměrně závažné zranění hráčů. Poskytli jsme domácímu týmu hodinu na opravu, jak nařizují řády,“ uvedl Hodek.



Po uplynutí hodiny se rozhodčí sešli s oběma trenéry a kapitány a společně stav plochy zhodnotili. „Bohužel ani po té hodině nebyla způsobilá ke hře, na čemž jsme se jednomyslně shodli,“ navázal Hodek.



„Zkusili jsme to i otestovat opět po dohodě všech, ale opět jsme se bohužel propadli řádově centimetry do ledu. Když si představíte, že tam má být souboj stokilových chlapů, kteří se musí zapřít a vyvinout veškerou energii, tak za nás rozhodčí to nebyla způsobilá plocha a museli jsme zápas odložit,“ konstatoval Hodek.

Podle kouče Hradce Králové Vladimíra Růžičky bylo jasné, že duel nelze sehrát. „Shodli jsme se na tom, že nechceme riskovat nějaké zranění, že tam někdo zabrzdí nebo tím projede, udělá tam rýhu a utrhne si koleno nebo kotník. Jednoznačně stojíme všichni za tím, aby plocha byla taková, jaká má být. V hokeji zranění přicházejí kdykoliv, ale když víme, že tomu můžeme nějak zabránit, tak to nemá smysl hrát,“ uvedl Růžička.



Hokejisté nejprve doufali, že se problém vyřeší, ale s postupujícím časem ztráceli naději. „Každý směřuje tu svou přípravu na tu pátou hodinu, každé odložení je nepříjemné. Nejdříve to bylo patnáct a pak třicet minut, pak se řeklo, že se do šesti rozhodne. Bohužel se to nepodařilo dát do pořádku. Tak jsme se svlékli a čekali, co se vymyslí dál,“ řekl v on-line rozhovoru s novináři útočník Mountfieldu Jakub Lev.

Ranní rozbruslení na ledě hráči Hradce Králové ještě absolvovali. „Něco tam asi bylo, ale já jsem se na to osobně nezaměřoval. Ledaři říkali, že je tam nějaký problém už delší dobu, ale že se to zvládlo. Bohužel na zápas už to nebylo způsobilé a byla tam opravdu velká díra a bylo to o zdraví,“ dodal Lev.



Třinec hrál už v úterý v dohrávaném 12. kole v Mladé Boleslavi, kam na pondělní cestu v nabitém extraligovém programu využil pravidelnou leteckou linku Ostrava - Praha. Po utkání přespal tým Ocelářů v Mladé Boleslavi a ve středu potom v Hradci Králové. Dnes se vydal zpět autobusem, jak bylo původně v plánu.