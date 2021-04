Hokejisté Třince a Liberce vstoupili vítězně do semifinále play off. Bílí Tygři porazili Spartu 5:1

Praha Hokejisté Třince a Liberce vykročili vítězně do semifinále Generali Česká pojišťovna play off Tipsport extraligy. Zatímco Oceláři doma porazili Mladou Boleslav 2:0, Bílí Tygři vyhráli 5:1 na ledě pražské Sparty. Série hrané na čtyři výhry pokračující na stejných stadionech v neděli.

Třinec v základní části s Mladou Boleslaví čtyřikrát prohrál, v sobotu ale nezaváhal. Oceláři utkání rozhodli ve druhé třetině, kdy se dvakrát prosadili v přesilové hře. Skóre otevřel ve 26. minutě Martin Růžička, vedení pojistil Michal Kovařčík. Domácí brankář Ondřej Kacetl vychytal druhou nulu v letošní vyřazovací části.



„Hlavně v první třetině to bylo hodně bruslivé utkání, kdy to bylo nahoru dolů. Možná jsme měli více ze hry, pár šancí navíc, ale jinak to bylo vyrovnané utkání. Zlomili jsme ho ve druhé třetině přesilovkovými góly, které nám nakonec zajistily vítězství, společně s taktickým výkonem hráčů ve třetí třetině,“ pochvaloval si trenér Třince Václav Varaďa.

Liberec o výhře nad Spartou rozhodl ve třetí třetině, ve které vstřelil čtyři branky. Hattrickem se na úspěchu Severočechů podílel útočník Jaroslav Vlach. Pražané sice vedli 1:0, ale poté se prosazoval jen soupeř.