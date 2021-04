Hokejisté Kladna udolali ve finále první ligy Jihlavu a mohou zpět do extraligy

Kladno Hokejisté Kladna porazili v rozhodujícím sedmém finále první ligy Jihlavu 5:2 a pokud splní licenční podmínky, mohou se po roce vrátit do extraligy. Rytíři o svém vítězství rozhodli již v první třetině, kdy si vypracovali čtyřgólový náskok. Dukle se podařilo utkání zdramatizovat a až do konce bojovala, poslední branku inkasovala při power play.

Na výhře Středočechů, kteří jako první tým ve finálové sérii vyhráli doma, se dvěma góly podílel útočník Rostislav Marosz. Hrající majitel Kladna Jaromír Jágr si připsal asistenci.



Již po 24 sekundách hry byl vyloučen domácí Mikliš, Jihlava však brankáře Rytířů Košarišťana prakticky vůbec neohrozila. Do první šance Kladna se dostal v 5. minutě Marosz, jeho chvíle však přišly až později.

V 8. minutě pomohla domácím do vedení chyba hostů v rozehrávce. Před Žukova se dostal osamocený Hlava a zamířil přesně. O jedenáct sekund později byl navíc vyloučen Brož a bleskově využitá přesilovka pomohla Středočechům k zvýraznění náskoku. Po Jágrově asistenci se prosadil na brankovišti volný Marosz. Stejný hráč se postaral i o třetí gól, když se po Kubíkově přihrávce dostal do brejku a překonal Žukova potřetí.

Ruský gólman poté hosty podržel, když zlikvidoval Hlavovu šanci, v závěru první třetiny však opět inkasoval. Račuk vyjel zpoza branky a našel místo u tyčky jihlavské branky.

Dukla však ani přes výrazně nepříznivý stav nerezignovala a podařilo se jí zápas zdramatizovat. V čase 19:25 snížil Fronk, do druhé třetiny navíc hosté vstoupili v početní výhodě a vytvořili si velký tlak. Slovenský gólman ve službách Rytířů ale předvedl několik dobrých zákroků a držel svůj tým.

Přesto Jihlava dokázala snížil. Ve 26. minutě Lichanec ještě svou příležitost neproměnil, ale o pár sekund později se již zapsal mezi střelce. A mohlo být s Kladnem ještě hůře. Na trestné lavici se společně sešli Guman s Kubíkem, Dukla však 39 sekund dlouhou přesilovou hru pět na tři nevyužila. I kvůli tomu, že Pekr trefil jen tyč. Před Lichancem poté dokázal na poslední chvíli odehrát puk hokejkou Košarišťan.

Na začátku třetí části hosté přestáli oslabení a opět se vrhli do útoku. Kladno naopak spoléhalo spíše na brejky. Ve 47. minutě se do jednoho dostal Plekanec, Žukova ale nepřekonal. V 55. minutě se do podobné šance dostal i Jágr, ani on ale neskóroval. Necelé tři minuty před koncem hosté odvolali brankáře, místo snížení však sami inkasovali.