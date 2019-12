Prospal nastoupil ve druhé lize za David Servis. Debut oslavil dvěma asistencemi

České Budějovice Bývalý vynikající útočník a nyní trenér prvoligového Motoru Václav Prospal dnes po téměř šesti letech oslavil návrat na soutěžní led. Ve 44 letech nastoupil ve druhé lize za jiný českobudějovický tým David Servis a debut oslavil dvěma body. Prospal asistoval u dvou gólů při výhře 7:2 nad čínským účastníkem soutěže Golden Dragon.

Dvojnásobný mistr světa a držitel bronzové olympijské medaile Prospal s druholigovým týmem trénuje, a protože mu aktivní hokej chybí, využil v reprezentační přestávce toho, že dnes neměl termínovou kolizi jako trenér Motoru.

„Je to příjemné. Hokej je hokej, vždycky to bude láska. Když má na to člověk čas, chuť a tělo drží, je moc příjemné přijít mezi mladé kluky. A být toho zase součástí. Jsem moc rád, že mě vzali mezi sebe a že jsem si mohl dneska večer zahrát,“ řekl pro web hokej.cz.

Zda budou následovat i další jeho starty a pojede v sobotu do Písku, zatím neví. „Uvidíme, jak bude reagovat tělo,“ řekl.

Poslední zápas na domácích stadionech odehrál Prospal za České Budějovice v extralize 4. ledna 2013 při výluce v NHL, po konci sezony s Columbusem kariéru ukončil. V NHL nastoupil do 1173 zápasů, předtím v zámoří hájil barvy Philadelphie, Ottawy, Anaheimu, Tampy a NY Rangers. Nyní se snaží vybojovat s Motorem postup do extraligy.