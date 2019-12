Hokejisté Hradce jsou v semifinále Ligy mistrů, kterou dříve považovali za zbytečnou

Praha Před dvěma lety vzbudili Hradečtí svým prohlášením pořádný rozruch. Slova prezidenta Miroslava Schöna o tom, jak je hokejová Liga mistrů (CHL) zbytečná a ztrátová, vyvolaly bouřlivou diskuzi. Po dvou neúspěšných sezonách však Mountfield změnil názor.

Podřídil se náročným podmínkám a po zásluze sklízí úspěch. Když v úterý přehrál v odvetě švýcarský Zug na jeho ledě 4:0, zajistil si vstupenku mezi nejlepší evropskou čtyřku.

„Na třetí pokus chceme uspět,“ přesvědčoval před startem šestého ročníku CHL o motivaci hlavní trenér Tomáš Martinec.

A svým slovům dostál.



Mountfield totiž do semifinále doslova prolétl. V základní skupině za sebou nechali svěřenci dua Martinec – Růžička velšský Cardiff a rakouský Štýrský Hradce. O bod zaostali pouze za obhájcem ze švédské Frölundy.

V play-off pak přehráli německý Manheim. No a ve čtvrtfinále je nezastavil ani Jan Kovář, dlouhodobý český reprezentant hájící barvy švýcarského Zugu.

První utkání na domácím ledě sice nevyznělo výsledkově pro Smoleňáka a spol. příliš valně, remíza 1:1 se mohla zdát po průběhu utkání jako vytěžené minimum.



Nebýt jalové koncovky, nezůstal by skvělý výkon brankáře Mazance jediným pozitivem.

V úterý to už v útoku lepilo více a třemi góly v prostřední části hry Východočeši rozhodli o postupu mezi nejlepší čtyřku soutěže. Pod vítězství 4:0 týmu od soutoku Labe a Orlice se vychytanou nulou a dalším skvělým výkonem podepsal Marek Mazanec.

I díky jeho neprůstřelnosti v odvetě tak Hradec vyzve v boji o finále švédský Djurgaarden.

Co se změnilo?



Češi a hokejová Liga mistrů: Od třetího ročníku 2016/17 hrály české kluby vždy minimálně semifinále.

V tomto roce se probila Sparta dokonce do finále a padla až v prodloužení s hvězdnou Frölundou, která opanovala tři z pěti ročníků a pouze předloni chyběla v závěrečném zápase.

Celkem už hrálo semifinále pět českých klubů, mimo Spartu a Hradec ještě Třinec, Liberec a Plzeň.

Po dvou propadácích, kdy se v klubu „spokojili“ sposledním místem ve skupině, už Východočeši nechtěli být jen do počtu. „Chceme úspěch, což by pro nás bylo konečně postoupit ze skupiny. I přípravu jsme podřídili tomu, abychom na ostrý vstup do Champions League byli připraveni,“ prohlásil před startem probíhající sezony kouč Martinec.

„Já to beru ze sportovního hlediska. Zápasy v Lize mistrů jsou oceněním naší celoroční práce a znamenají obrovské zkušenosti pro nás pro všechny. Připravujeme se na ně, jak nejlépe můžeme,“ naznačoval Martinec maximální nasazení v bojích o postup do play off CHL.

K němu jistě pomohla i stále se zlepšující finanční kondice soutěže, byť ta stále bojuje se zájmem fanoušků. Ale o tom někdy jindy.

Momentálně platí, že pro týmy je připraveno více peněz, čtyři čeští účastníci dostali po 500 tisících od domácího svazu.

A teď se Hradečtí poperou o dříve nechtěné. Čeká je boj o finále Ligy mistrů.