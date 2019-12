Kontumace! Svaz potrestal Liberec kvůli tomu, že nasadil moc mladých

Liberec Hokejový svaz kontumoval v neprospěch Liberce vítězné utkání s Českými Budějovicemi, protože nasadil v utkání juniorské soutěže příliš mnoho hráčů dorosteneckého věku. Podle pravidel oprávněně, ale fanoušci se diví, jak to koreluje s heslem "Mládí vpřed!"

Liberec do utkání, které se hrálo 27. listopadu a v němž zvítězil 3:2, nasadil sedm starších dorostenců. Na led vyjeli brankář Daniel Král, obránci Martin Böhm s Jakubem Šedivým a útočníci Jakub Hujer, Tomáš Trunda, Adam Měchura a Jakub Masař.

Regule přitom povolují pouze čtyři. Přesto je kontumace pro mnoho lidí nepochopitelná s ohledem na snahu zlepšovat mládežnický hokej a zapracovávat do něj co nejvíce mladých hráčů.

Vždyť vedení českého hokeje zavádělo povinné kvóty pro nasazování mladých hráčů mezi dospělými, tak jak je možné, aby v mládežnických soutěžích postupovalo úplně opačně? Tohle uvažování navíc podporoval fakt, že Liberec nad Českými Budějovicemi zvítězil těsně 3:2 i díky dvěma gólům ostaršených dorostenců Měchury s Hujerem.

„Toto pravidlo původně v herním řádu bylo, poté se na jednu sezonu zrušilo, ale trenérská komise a komise mládeže se k němu nakonec vrátila,“ přibližuje mluvčí hokejového svazu Zdeněk Zikmund.

Důvod? Jakmile soutěž dospěla do fáze, kdy bylo jasné, že některé kluby o nic nehrají, začalo docházet k masivním přesunům mladších hráčů do starších kategorií. „To znamená, že starší dorostenci nastupovali v juniorce, mladší ve starším dorostu a nejstarší žáci v mladším dorostu, což vedlo k degradaci daných soutěží. Takže se dospělo k názoru, že je potřeba to nějak omezit,“ popisuje Zikmund.

Je otázkou, jestli má svaz určovat klubům, jaký mají zvolit systém výchovy mládeže, byť se obrňuje silným argumentem, že si kdokoli může požádat o výjimku, pokud má dojem, že disponuje více než čtyřmi kvalitními hráči z mladší kategorie. „Vycházíme jim v tomto případě vstříc,“ říká Zikmund.

Kdo však určí kvalitu daných hráčů, jejich potenciál a záměry trenérů, kteří o nich mají nejlepší přehled? A proč svaz naopak nutil kluby nasazovat mladé do seniorského hokeje, když na to kvalitativně neměli? Otázek do diskuze o prospěšnosti zásahů zvenčí je víc než dost.

Liberec však trest v podobě kontumace 0:5 a k tomu pokutu dvou tisíc korun akceptoval. „Jsme si vědomi přestupku, kterého jsme se v zápase dopustili. Sportovně technickou komisí udělený trest s pokorou přijímáme,“ reagoval na hokej.cz Jiří Bermann, manažer severočeské mládeže.