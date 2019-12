VIDEO: Finský brankář oslavil premiéru v reprezentaci gólem přes celé hřiště. Životní zážitek, smál se

Moskva Finský brankář Frans Tuohimaa se poprvé postavil do reprezentační brány v zápase Channel One Cupu proti Švédsku (5:1). A hned se stal hrdinou. Osmadvacetiletý gólman se blýskl 31 úspěšnými zákroky, v závěru navíc přidal gól do soupeřovy branky přes celé hřiště. „Je to neuvěřitelné. Opravdu je to jeden ze životních zážitků,“ smál se po zápase Tuohimaa.

Skvělý kousek předvedl finský brankář Frans Tuohimaa. Při hře bez gólmana Švédů se k němu dostal puk, Fin si jej na hraně brankoviště srovnal na holi a přes celé kluziště dokázal zamířit přesně. Švédský bek Petersson se sice ještě snažil kotouč dojet, ale nestihl to. Úspěšný vstup do Channel One Cupu. Výhru nad Finy trefil v prodloužení dvougólový Sedlák „Trénuju už hodně dlouho, ale tohle jsem mockrát neviděl. Opravdu ne,“ říkal finský kouč Jukka Jalonen. „Je to pro něj první zápas za národní tým, a hned tohle. Fakt neuvěřitelné.“ Tuohimaa přiznal, že v minulosti se už o vstřelenou branku pokusil, nikdy mu to ovšem nevyšlo. Až do soboty. „Je to úžasný pocit, k tomu nemůžu říct nic jiného. Je to neuvěřitelné. Opravdu je to jeden ze životních zážitků,“ popisoval své pocity po utkání. Finský výběr tak odčinil čtvrteční porážku 1:5 s českým týmem a je stále ve hře o celkové vítězství v Channel One Cupu. Současný brankář IFK Helsinky si v sobotu za seniorskou reprezentaci odbyl premiérový start, který hned oslavil vstřelenou brankou. „Je krásné vidět, jak puk klouže do branky. I když v závěru jsem měl trochu strach, protože se mi zdálo, že puk půjde mimo. Ale nakonec to tam spadlo. Takže paráda,“ dodal Tuohimaa.