Říha po prohře s Ruskem: Začátek byl špatně, mužstvo ale poté ukázalo charakter

Moskva Trenér Miloš Říha měl řadu výhrad ke hře národního týmu v dnešním duelu s Ruskem, který čeští hokejisté prohráli 3:4 po nájezdech. Jednašedesátiletý kouč ale zároveň ocenil mužstvo za to, jak se dokázalo vrátit do zápasu přes nepříznivý stav 0:2 po první třetině

„Začátek byl špatně. Prvních pět minut jsme nevěděli, kde jsme. Měli jsme obrovský respekt, byli jsme nervózní, dělali jsme obrovské chyby. Potom jsme se zvedli a začali jsme dělat, co jsme si řekli. V dalších minutách jsme Rusy přehrávali, k ničemu se nedostávali. Vytvořili jsme si šance, ale ty hrubky nás stály góly, které jsme dostali,“ řekl Říha v rozhovoru s novináři.

„Ve druhé třetině to bylo vyrovnané. Ve třetí jsme se dostali do vedení, ale zase jsme to úplně chtěli strhnout na naši stranu. V útočném pásmu prohráváme vhazování a jedou nám asi šestkrát čtyři na dva, to je prostě špatně,“ zlobil se Říha. „Propadali jsme a Rusové z toho měli brejky. Naštěstí zase velmi dobře zachytal Hrubec,“ ocenil gólmana, přestože třikrát inkasoval.

„Myslím si, že ten bod po základní době je zasloužený. A pak přišly ty penalty... Stříleli jsme jich už asi patnáct a dali jsme z nich jeden jediný gól, který dal obránce Kuba Krejčík. Na to se musíme zaměřit,“ zdůraznil Říha.

Šance na vítězství v turnaji stále žije

Hodně se mu naopak zamlouvalo, jak se český výběr zvedl. Přestože před takřka 12 tisíci diváky prohrával s domácí sbornou 0:2. „Myslím si, že mužstvo pak ukázalo charakter. Kluci předvedli to, že mužstvo je zdravé, že chce vyhrávat. S Rusy, kteří se dostanou do klidu a vedou 2:0, je hrozně těžké otáčet zápas. Nám se to podařilo, což musím kvitovat. Když to uděláme, je zřejmé, že ten hlad po vítězství tam je velký,“ uvedl Říha.

I díky tomu může vítěz turnaje Karjala stále pomýšlet na to, že naváže dalším celkovým triumfem i v Moskvě. „My jsme si dali za úkol naučit mužstvo vítězit v každém zápase. Budeme se připravovat na to, abychom vyhráli. Mužstvo má vnitřní sílu připravit se na zápas a zvítězit. Nejen se Švédy, ale v celém turnaji,“ prohlásil Říha.

„Není to tak, že bychom za tím šli za každou cenu, to určitě ne, ale předsevzetí jsme si dali, že za vítězstvím půjdeme. Chtěli bychom, aby český hokej měl respekt. A abychom ukázali, že umíme hrát. Dneska bylo vidět, že Rusové mají obrovský respekt,“ všiml si Říha.

Po první třetině se útočník Jiří Sekáč přesunul do prvního útoku. A hře to pomohlo. „My jsme museli něco udělat. Museli jsme to uzdravit. Tomášek měl nějaké menší zdravotní problémy. Ta pětka měla největší problémy v obranném pásmu a při přechodu do útočného. Museli jsme něco udělat,“ uvedl Říha.

„Beránek oživil i Zohorny, kteří od půlky zápasu zahráli výborně a mohli ho rozhodnout, takže změny přišly vhod. Celé mužstvo se zvedlo. Začalo plnit, co jsme si říkali. Jen škoda středního pásma, že jsme to propouštěli,“ řekl Říha.