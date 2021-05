Růžička: Chybí klid a zkušenosti. Nemůžeme očekávat, že hráči z NHL rozhodnou všechny zápasy

Praha Národní tým prožívá nejhorší vstup do hokejového mistrovství světa v historii samostatné České republiky. Po dvou zápasech stále čeká na první bod. Zatímco proti Rusku od něj družinu Filipa Pešána dělilo jen několik vteřin, souboj se Švýcarskem nabídl daleko jednoznačnější partii. „Jakékoliv další zaváhání by mohlo být hodně nepříjemné,“ uvědomuje si bývalý reprezentační kouč Vladimír Růžička.

Čeští hokejisté nemohou sobotní vystoupení v Rize hodnotit pozitivně. „Přijde mi, že je svazuje nervozita. Teď je na trenérech, aby hráče především uklidnili,“ řekl olympijský vítěz z Nagana v rozhovoru pro Lidovky.cz.



Naopak Švýcaři ukázali, že i letos mohou papírovým favoritům pořádně zatopit. Působili sebevědoměji, lépe bruslili a čtyřmi přesilovkovými trefami nemilosrdně ztrestali nedisciplinovanost výběru trenéra Pešána.



Lidovky.cz: Švýcarsko vyhrálo zaslouženě, o tom asi nemůže být pochyb. Souhlasíte?

Ano, hráli velmi dobře. Skvěle bránili, působili organizovaně a směrem dopředu byli velice nebezpeční. Skvěle napadali, nedávali našim obráncům tolik prostoru. Bylo těžké se přes ně prosadit. Přijde mi, že českému týmu zatím nefungují základní věci. Přihrávky nejdou z hokejky na hokejku, puky nám odskakují, je tam hrozně moc nepřesností.

Lidovky.cz: Co dalšího vám u výkonu české reprezentace scházelo?

Soupeř nás předčil v pohybu. Bruslil s neuvěřitelnou lehkostí, nám něco takového chybělo. Nejezdilo nám to ani proti Rusku, ale tam jsme se aspoň vyvarovali faulů. Švýcarům jsme hloupými zákroky v útočném pásmu nabídli hned několik přesilovek a oni nás za to potrestali. Čtyři góly v oslabení, to je hodně. Navíc dva z nich byly úplně do prázdné branky.

Lidovky.cz: Našel byste i nějaká pozitiva? Jak se vám líbí čtvrtý útok v čele s Jakubem Flekem?

Tahle lajna je vidět. Flek hraje velmi dobře, daří se i Jiřímu Smejkalovi. Individuální výkony jsou důležité, ale není to jen o tom, co předvedou dva hráči. My hlavně potřebujeme, aby se začalo dařit celému týmu. Přijde mi, že v sestavě schází nějaký zkušený hráč, který dokáže podržet puk a hru trochu uklidnit.

Lidovky.cz: Co říkáte na výkony posil z NHL? Při hře 5 na 5 se trochu hledají, což potvrdily i změny v sestavě, které udělal Filip Pešán ve třetí třetině.

Nemyslím si, že se někdo z nich hledá. Nemůžeme očekávat, že přijedou kluci z NHL, rozhodnou všechny zápasy a vyhrají pro nás celý turnaj. Jestli si tohle někdo myslí, je na omylu. Navíc ve všech případech jde o stále mladé hráče, kteří působí v NHL teprve krátce. Ani pro ně to není jednoduché. Budu se opakovat, je to hlavně o výkonu celého mužstva. Když budeme hrát dobře jako tým, ti rozdíloví hráči se začnou prosazovat.

Lidovky.cz: Česká reprezentace podobně nepovedený start mistrovství světa dlouho nepamatuje. Co byste teď poradil trenérskému týmu? Jak hráčům nejvíce pomohou?

Problém není v přístupu. Na hráčích je vidět, že hrozně chtějí. Snaží se, makají, ale přijde mi, že je svazuje nervozita. Teď je na trenérech, aby hráče především uklidnili.

Lidovky.cz: Alespoň nějaký bodový zisk mohl hráčům dodat trochu lepší pozici pro další vývoj šampionátu, takhle se akorát dostali pod tlak. Co očekáváte od pondělního utkání s Běloruskem?

Musíme vyhrát, jakékoliv další zaváhání by mohlo být hodně nepříjemné. Zatím se zdá, že skupina bude hodně vyrovnaná. Máme před sebou už jen pět zápasů, ve kterých si to zkrátka musíme nějak uhrát. Rozhodně to nebude jednoduché, může rozhodovat každý bod.

Lidovky.cz: Když už jsme u té vyrovnanosti, Švýcaři opět potvrzují, že se s nimi zkrátka musí počítat. Jak vidíte jejich šance? Je předčasné přemožitele českého týmu pasovat mezi favority turnaje?

Pořád je brzo, jsme teprve na začátku mistrovství. Ale překvapení se dějí, vždyť Švédové prohráli s Dánskem a Lotyšsko porazilo Kanadu. V dnešním hokeji je každý soupeř nepříjemný.

Lidovky.cz: Můžeme se vzhledem k trochu slabším kádrům papírových favoritů dočkat jednoho z nejvyrovnanějších šampionátu posledních let?

Celé mistrovství je trochu poznamenané současnou situací ve světě. Spousta hráčů z NHL odmítla účast, protože nechtěla přejet z jedné bubliny do druhé. Za první dva dny turnaje došlo hned k několika nečekaným výsledkům, další můžou následovat. Uvidíme. Až se odehraje víc zápasů, budeme trochu chytřejší.