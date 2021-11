Růžička se vrátil do Litvínova: Před premiérou budu nervózní, ale věřím, že si fanoušky získám

V něm se nevyhýbá ani osobním věcem, ostatně ne všichni fanoušci Litvínova změnu na lavičce aktuálně desátého celku extraligové tabulky přijali pozitivně. Navíc Růžička si prošel v létě nepříjemnými zdravotními problémy. Nyní je ale dle vlastních slov plný sil, aby „Chemiky“ spolu se zkušenými trenérskými parťáky Václavem Sýkorou a Ondřejem Weissmannem táhli za úspěchy zatím v této sezoně, do jejíhož konce má podepsanou smlouvu.

Lidovky.cz: Jaké byly první pocity, když přišla nabídka z Litvínova?

Výborné, pocházím odsud, nikdy jsem tady ještě netrénoval, takže nebylo co řešit.

Lidovky.cz: Takže jste vůbec neváhal, když přišla nabídka od Pavla Hynka (generální ředitel Litvínova)?

Ne, absolutně ne.

Lidovky.cz: A jak jste vnímal reakci fanoušků? Šéf fanklubu Litvínova po vašem jmenování odstoupil.

Mrzí mě to, ale co s tím udělám? S jejich rozhodnutím já nic udělat nemohu, to je jejich volba.

Lidovky.cz: Budete s nimi chtít třeba sejít, komunikovat, řešit tu situaci?

Uvidíme, jak se celá situace bude vyvíjet, ale já se budu soustředit na trénování, přišel jsem coby kouč, to je hlavní věc, která mě nyní zajímá. Jsem tu od trénování, aby bylo mužstvo co nejlépe připravené na zápasy po reprezentační pauze.

Lidovky.cz: A jak na vás zatím mužstvo po prvních dvou trénincích na ledě působí?

Výborně. Jsem maximálně spokojený.

Lidovky.cz: Má Litvínov na více než na desáté místo, byť ten střed tabulky je relativně vyrovnaný (mezi šestým a třináctým místem je devět bodů rozdílu - pozn. redakce)?

Věřím týmu, proto jsem tady. Je to mužstvo, které určitě pomýšlí v tabulce určitě výše.

Lidovky.cz: Bavili jste se s vedením o konkrétních cílech?

Zatím jsme to ještě nerozebírali. Prostě chceme hrát co nejvýše. Ale určitě o tom ještě budeme mluvit. Mužstvo tady je opravdu kvalitní, takže uděláme vše pro to, aby to bylo poznat také na výsledcích.

Lidovky.cz: A změny v kádru jste řešili?

Na to zatím vůbec nedošlo, to je v kompetenci generálního manažera, my se nyní připravujeme s hráči, co zde jsou, na příští pátek, více neřeším. A jak jsem říkal, mužstvo na mě působí opravdu skvěle.

Lidovky.cz: Jak vysoko stavíte možnost trénovat klub, který vás vychoval, kde jste začínal?

Hodně, vždycky máte k mateřskému klubu speciální vztah. Mám tady plno známých, kamarádů, byl jsem s nimi ve styku, i když jsem žil v Praze, mám tu rodiče, bráchu, takže je to něco jiného, jiný pocit, být zpět tady, kde jsem se naučil hrát hokej.

Poslední angažmá v Kadani

Lidovky.cz: Dá se to postavit na úroveň trénování reprezentace?

Musím říct, že reprezentace je vždy nejvíce, protože máte zodpovědnost za celý národ, ale vést Litvínov je pro mě opravdu hodně velké. Hokej mi dává vše, zde jsem se ho naučil, takže teď bych mu to chtěl trochu vrátit. Litvínov byl je a vždy bude hokejové město s obrovskou tradicí.

Lidovky.cz: Když jste zmínil rodiče a bratra, dorazí příští pátek na první zápas proti Mladé Boleslavi?

Rodiče už jsou starší, takže ti nejspíše ne, ale samozřejmě to sledují, jsem s nimi v každodenním styku, nemám to teď za nimi kousek a také jim chci vrátit vše to, co mi za celý život dali.

Lidovky.cz: Takže už nyní nebydlíte v Praze?

Ne, ne, pár let už bydlíme s manželkou ve Spořicích u Chomutova, takže jsem po ruce rodičům, abych jim byl blíže. Mám to pár kilometrů do Chomutova i Litvínova.

Lidovky.cz: A budete vlastně nervózní před premiérou na litvínovské střídačce?

Určitě. Rozhodně. Je to samozřejmě jiné, takže ano. Bude tam určitě hodně známých, strávil jsem tady opravdu hodně času, celé mládí. To nejde vymazat. (pousměje se)

Lidovky.cz: Asistentem zůstává i Václav Sýkora. Jaká to bude spolupráce? Dva extrémně zkušení trenéři na jedné lavičce, to se moc nevidí.

Výborná. Rozhodně výborná. (důrazně) Jde o velmi zkušeného trenéra, určitě se od něj mám i co přiučit, je to nesmírně ostřílený trenér, jsem moc rád, že tu bude vedle mě.

Lidovky.cz: Takže Vladimír Růžička, trenér dvojnásobných mistrů světa, se ještě má co učit?

To stoprocentně. Já si myslím, že se člověk učí celý život. Nejen v trenéřině, ale i v normálním životě. Tak to je. I když už jste třeba věkem trochu starší, tak se objeví něco nového, co vás zase může posunout. A nejde jen o Vaška Sýkoru, ale je třeba dodat, že zde bude také Ondra Weissmann, se kterým jsem toho hodně odtrénoval, se kterým se známe dlouhé roky. Navíc je zde šéftrenérem mládeže, zná to tady. Věřím, že budeme hodně silná trojice.

Lidovky.cz: A k tomu ještě Zdeněk Orct, který je koučem brankářů také u reprezentace…

Ano, je to tak, jsou tady všichni, kteří mají ke klubu vztah, kteří jsou odsud. Jsem za to opravdu moc rád.

Lidovky.cz: Víte, že to bude pro vás v pátek 1000. zápas v pozici extraligového kouče?

Je to možné, ale to není teď tak důležité. (směje se) Důležité je, aby moje působení tady mělo nějaký význam a aby to klubu pomohlo, protože pro mě je to nesmírně důležité, chci tady nechat všechno. A jak jsem říkal, vrátit klubu vše, co mi dal, když jsem s hokejem začínal.

Lidovky.cz: Když zmiňujeme litvínovské srdcaře, co kapitán Viktor Hübl, s nímž jste se na přelomu tisíciletí minuli ve Slavii, a který je v mnoha ohledech rekordmanem extraligy?

Viktor Hübl je pan hokejista, jsem rád, že ho tady máme, má obrovské zkušenosti, kvality, pro Litvínov je nesmírně důležitý.



Lidovky.cz: Je to ta pravá prodloužená ruka mezi kabinou a trenéry?

Rozhodně. Ale tak je to vždycky, nebo tak to mám vždy já, že nejvíce spolupracujete s těmi staršími, zkušenými hráči. A tady není v tomto ohledu co řešit

Lidovky.cz: A ještě jedna podobná – na co se mohou fanoušci těšit? Co se týče stylu hokeje, protože Litvínov je pověstný ofenzivním pojetím hry.

To já nevím. (směje se) Ne, styl měnit nebudeme, Litvínov hraje ofenzivní hokej, útočný, má tu skvělé ofenzivní hráče, není důvod nic moc měnit. Ale samozřejmě nějaké věci do toho vložíme, to si v trenérském týmu ještě probereme, ale budeme chtít být úspěšní a vyhrávat. Tak, aby to fanoušky samozřejmě bavilo. Vím, do čeho jdu, vím, jak je litvínovský divák náročný, což je pro mě zároveň velká výzva.

Lidovky.cz: Ještě na závěr: vaše zdravotní problémy z léta, o kterých se psalo v bulvárních médiích, jsou už pryč? Zdraví drží?

Samozřejmě to nebylo snadné, ale momentálně se cítím výborně. Něco takového může potkat kohokoliv z nás, to k životu patří, pro mě je nyní důležité, že jsem stoprocentní, mohu se všemu věnovat naplno.