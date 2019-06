Se svými výkony jsem hodně spokojený, v příští sezoně chci být ještě větším lídrem, věří Hertl

Praha Životní sezonu prožil v NHL útočník Tomáš Hertl, ale k úplné spokojenosti mu chybí zisk Stanleyova poháru. San Jose vypadlo ve finále Západní konference s pozdějším šampionem St. Louis 2:4 na zápasy. Pětadvacetiletý odchovanec Slavie chce i v dalších sezonách patřit k lídrům Sharks a splnit si sen o triumfu.

„Se sezonou jsem byl hodně spokojený. Od začátku se dařilo. Nemohl jsem si na nic stěžovat. Celou sezonu jsem dostával prostor a snažil se ho využít. Dařilo se mi to a byl jsem hrozně rád, že jsem dokázal, že můžu podávat stabilní výkony, dělat body a být platný pro tým,“ řekl dnes novinářům v Praze Hertl, který v základní části zaznamenal svá maxima díky 74 bodům, 35 gólům a 39 asistencím ze 77 utkání.

V play off si připsal v 19 duelech 15 bodů za 10 branek a pět přihrávek, byl čtvrtým nejlepším střelcem. „V play off se taky dařilo, ale sezona nebude nikdy dokonalá, dokud se nevyhraje Stanley Cup. Pro to celou sezonu dřete. Bylo to těžké prohrát. Jednou už jsem byl ve finále, teď před ním,“ litoval Hertl a připomněl finálovou porážku s Pittsburghem z roku 2016.

Z osobního hlediska si ale užíval roli, kterou si v pozici prvního centra Sharks vypracoval. „Byl jsem jeden z nejvytíženějších hráčů, hrál jsem všechny situace. Toho jsem chtěl před sezonou docílit a povedlo se mi to,“ pochvaloval si Hertl.

V play off zářil i přesto, že hrál se zlomeným malíčkem na ruce. „Trénovali jsme přesilovky a byl jsem před brankou. Dostal jsem blbou sekeru a cítil jsem na konci prstu, jak mi v tom křupe,“ popsal Hertl.

Trénink dokončil i proto, aby nevzbudil rozruch médií. „Jel jsem na rentgen a zjistilo se, že mám konec prstu zlomený na tři části. Na každý zápas mi to opíchávali, abych mohl hrát. Myslel jsem, že se to bude zlepšovat, ale kůstky šly dál a dál. Nepomohlo, že jsem měl každý zápas dvacet nebo třicet bulí. Šlo s tím hrát a nechtěl jsem se vymlouvat. Není to nic, s čím by nešlo nehrát,“ dodal.

Po sezoně šel na operaci. „Dali mi tam takový šroubek. Sice to po třech týdnech furt nevypadá hezky, ale jako bych měl tři malíčky, ale už můžu zase trénovat. Po operaci po sedmi dnech už jsem musel do posilovny, protože už mi to chybí,“ prohlásil.

Poslední zápas sezony musel vynechat poté, co obdržel v pátém utkání série s Blues úder do hlavy od Ivana Barbaševa. „Oni to hodně hlídají. Další den jsem se úplně necítil, ale nebylo to nic hrozného. Testy mě nepustily, bylo těžké, že jsem nemohl pomoci týmu. Kdyby byl sedmý zápas, tak už bych asi nastoupil,“ řekl Hertl.



Loni uzavřel čtyřletou smlouvu na 22,5 milionu dolarů a chce v San Jose být stále větším lídrem. „Největší motivací je pro mě, abych na to navázal a pokračovat v další sezoně úplně stejně. Aby mi trenér v rozhodujících situacích věřil. Chci být větším lídrem a ještě platnějším hráčem pro tým,“ prohlásil.

V pondělí nebude chybět Hertl na vyhlášení ankety Zlatá hokejka a patří mezi hlavní favority spolu s obhájcem Davidem Pastrňákem z Bostonu. „Těším se. Potkám se s kluky, s kterými se tolik nevidím. Kdo by nechtěl vyhrát. Ale vážím si pokaždé toho, že můžu být v první desítce, protože konkurence je veliká. S Pastou přes léto trénujeme a určitě by bylo hezké ho jednou porazit,“ prohlásil Hertl.

V příštích týdnech bude pozorně sledovat, jak to dopadne s jeho dosavadními spoluhráči. Volnými hráči se mohou stát kapitán Joe Pavelski, další ofenzivní opora Joe Thornton či obránce Erik Karlsson. „Uvidíme, co se stane. Jumbo (Thornton) o tom nechtěl mluvit, ale věřím, že se vrátí. Říkal, že jedině k nám. Neumím si představit, že by tam Thornton a Pavelski nebyli. Vyrostl jsem tam s nimi. Je to ale byznys a nikdo neví, co se bude dít,“ dodal Hertl.