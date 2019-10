Šok pro mladé hokejisty. Nečekaně si zahráli s českými hvězdami z Chicaga

PRAHA Ještě ve středu ráno se probouzeli, aniž by tušili, že je před nimi životní zážitek. Zhruba dvacet mladých hokejistů si zatrénovalo v pražské O2 areně s hráči Chicaga Blackhawks.

Už zítra se v Praze uskuteční duel NHL mezi Chicagem a Philadelphií a hokejisté „domácího“ Chicaga si včera během tréninku poprvé vyzkoušeli O2 arenu.

Jenže pro české hráče v dresu Blackhawks Davida Kämpfa a Dominika Kubalíka tím šichta nekončila. Po zhruba hodinovém tréninku nepozorovaně vklouzli v dresu Chicaga na led, kde si zatrénovali s žáky Hvězda Praha.



Užaslí kluci kolem 13 a 14 let byli v rámci Adidas NHL Experience zaskočení už tím, že místo tradičního tréninku jeli do O2 areny, kde se převlíkli do kompletní výstroje a dresů Chicaga.

A ještě větším překvapením pro ně bylo, když si přímo na ledě zastříleli a poté i zahráli proti Kämpfovi a Kubalíkovi, kteří jim po zápase rozdali vstupenky na páteční vyprodaný zápas.

„Najednou nám řekli, že pojedeme do O2 areny, vůbec jsme nevěděli, o co jde. Byli jsme strašně překvapení už jen z toho, že jsme dojeli sem. A pak jsme byli strašně šťastní, když jsme se oblíkli do dresů Chicaga a zatrénovali si tady s jejich hráči. Když jsme přišli do šatny, řekli jsme: ‚Wow!‘ prostě neskutečnej zážitek,“ radoval se po tréninku 14letý útočník Adam Richter.

„Byla to určitě nejlepší hala, co jsem kdy měli. K tomu ty dresu a k tomu vstupenky na zápas. Nemůžu říct, že budu někomu fandit, ale těším se, že uvidíme hezkej hokej,“ doplnil ho jeho stejně starý kolega David Bartoň.

Největším šokem, však pro oba bylo, když se k nim připojili oba čeští hráči Chicaga.

„Trenér nám řekl, že si s námi zatrénujou. To nikdo nečekal. Byli jsme nervózní, nevěděli jsem, jak jim máme říkat, ale nakonec to bylo super a zahráli jsme si s nimi i zápas. Je to pro nás velká motivace na sobě makat, určitě bych se rád probojoval do NHL,“ přiznal Richter.

Netradiční byl trénink i pro oba zástupce Chicaga. „Mně kdyby se stalo tohle v jejich věku, určitě bych byl nadšený. Ze začátku byli nervózní, nevěděli, jestli mi mají říct: ‚Ahoj nebo dobrý den,‘ ale nakonec si to s námi užili a bylo vidět, jak moc si váží toho, že jsme jim rozdali vstupenky na zápas,“ vyznal se David Kämpf.



Pro něj ani pro Kubalíka však překvapení nekončí. Už možnost zahrát si před českými fanoušky je pro ně jedinečná. Dnes je navíc čeká otevřený trénink, na nějž má být zaplněná celá hala.

„Zahrát si doma je něco mimořádného. V rámci NHL už to nejspíš nezažijeme. Už teď vidíme, jaký je o páteční zápas zájem. Navíc zítra je otevřený trénink, na nějž má být skoro vyprodáno, takže se určitě těšíme. Nikdy jsem to nezažil,“ poznamenal Kubalík.