Syn někdejšího elitního beka Malíka prožil smolnou premiéru na MS. Neměl jsem z branky vyjíždět, smutní gólman

OSTRAVA Nepotkal ho zrovna ideální debut na mistrovství světa hokejistů do 20 let. V 15. minutě silvestrovského duelu s Kanadou šel Nick Malík do branky českého týmu a stavu 0:4, co se zranil Lukáš Pařík.

Češi sice ve druhé třetině snížili na 2:4, ve 32. minutě však syn někdejšího beka v NHL Marka Malíka vyjel pro nahozený puk za bránu, ten se však odrazil od mantinelu nešťastně před prázdnou bránu a Liam Foudy snadno zvýšil vedení Kanaďanů.



Sedmnáctiletý benjamínek českého týmu pak inkasoval ještě dvakrát, a přestože Češi prohráli 2:7, Malík si užil parádní atmosféru vyprodané ostravské haly.

„Víme, že ta plexiskla jsou tady všelijaká. Nestalo se poprvé, že se to tak odrazí. Bohužel se to stalo mně. Poučil jsem se z toho. Věděl jsem, že jsou skla špatná, neměl jsem vyjíždět,“ řekl Malík po zápase novinářům.



Nicku, vy jste šel do brány poté, co Kanaďani skórovali hned dvakrát v úvodu pětiminutové přesilovky. Jak vám bylo?

Já si to užil, bylo to super. Mám to doma před domácím publikem. Nebyl jsem pod tlakem, šel jsem tam s tím, že nemám co ztratit. Že měli přesilovku, to je jedno.

Jak vám bylo po smolně obdržené brance?

Soustředil jsem se na každý další puk, může se to stát i jiným. Snažil jsem se udělat maximum, abych neudělal žádnou další chybu. Když víme, že to první třetinu nelepilo, mám radši zůstat v bráně. Byli jsme na koni po dvou vstřelených gólech, nás ta moje chyba srazila.

Stačili jste si s Lukášem Paříkem v kabině promluvit?

Nestačili jsme si nic říct, zeptám se ho teď.

Říct jste si ale museli, kdo by šel do brány v případě vašeho zranění, ne?

Matěj Pekař, ale nad tím samozřejmě nechtěl nikdo přemýšlet. Nevím, jestli Matěj někdy v bráně stál. Myslím, že by to zvládl. Je to bojovník, kdyby tam vlezl, odmaká to na sto procent.

Jak se vám hrálo, když už jste měli čtvrtfinále jisté?

Tlak opadl, ale stejně jsme chtěli nejsilnější tým turnaje porazit a předvést dobrou hru. Teď nás čekají Švédové, budou na koni.

Co na váš výkon říkal váš otec Marek?

Nevím ani, jestli tu seděl. Myslím, že jo, ale nevím to na sto procent.