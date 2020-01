Po pohřbu vždycky přišla svatba. Takže bychom měli Švédy porazit, věří si Varaďa

OSTRAVA Už dlouhých 15 let čekají čeští hokejisté na to, až získají medaile na mistrovství světa hráčů do 20 let. Výrazně se tomu mohou přiblížit dnes, pokud v Ostravě ve čtvrtfinále (20.00) porazí jediný neporažený tým šampionátu, Švédy.

Nemají co ztratit. Švédové jsou totiž před zápasem velkým favoritem, vždyť v základní skupině poztráceli jediný bod za výhru v prodloužení nad obhájcem titulu z Finska.

V základních skupinách juniorských šampionátů tak vyhrálo už 52 utkání v řadě, naposledy prohrálo v prosinci 2006 s Kanadou.

Naopak Češi vyhráli na šampionátu jen úvodní duel s Rusy a navíc je provádí velká marodka.

Do silvestrovského duelu s Kanadou (2:7) nenastoupili zranění útočníci Jakub Lauko, Jan Jeník a Jan Šír. Kvůli nemoci pak nehrála gólmanská jednička Lukáš Dostál.

V průběhu utkání navíc kvůli zranění odstoupil i druhý gólman Lukáš Pařík, obránce Martin Haš a útočník Karel Plášek.

Aby neměl kouč Čechů Václav Varaďa starostí se sestavou málo, hrozí útočníkovi Otakaru Šikovi, že kvůli faulu do konce utkání z duelu s Kanadou dostane dodatečný disciplinární trest.



Češi však budou mít obrovskou výhodu ve velké podpoře fanoušků a navíc - Švédové se musí na čtvrtfinále přemístit z Třince do Ostravy, kde odehráli čtyři zápasy základní skupiny Češi.

„Dostali jsme se tam, kam jsme chtěli. Teď nás čeká kvalitní tým, my jsme jich ve skupině měli spoustu. Kluci si věří a já věřím jim, že ze sebe vymáčknou maximum,“ poukázal Varaďa na fakt, že českému týmu výsledkově ani herně nevyšel proti favoritům na medaile jen ten poslední s Kanadou.

Češi chtějí využít toho, že Švédové nesehráli ve skupině tolik těžkých zápasů jako oni. Navíc Seveřané základní skupinou prošli stejně přesvědčivě i loni a pak ve čtvrtfinále MS podlehli Švýcarům.

Trenér Václav Varaďa na střídačce

„Dívám se na to pozitivně. Švédové i vloni propluli svou skupinou a následně padli se Švýcary, kteří hráli disciplinovaně, od podlahy a hráli jako tým. Pro nás je to ukazatel toho, že se dá hrát s každým,“ poznamenal Varaďa s ohledem na to, že a posledních 13 let Švédové vyhráli turnaj jen jednou.



„Porazili jsme Rusy, hráli vyrovnanou partii s Američany, i když byla třeba převaha na jejich straně. O zápasy s Němci a Kanaďany jsme přišli kvůli nedisciplinovanosti. Švédům máme co vracet. Je to velmi dobře technicky vybavený tým, jsou kompaktní, dobře bruslí. Každý tým ale musí prohrát a my věříme, že se to Švédům ve čtvrtek stane,“ dodal trenér českého týmu.

Důležitým faktorem zápasu bude disciplinovanost. Češi jsou suverénně nejtrestanějším týmem šampionátu, kdežto Švédové patří k těm nejslušnějším. Seveřané navíc využili v průměru dvě přesilovky z pěti, což je velmi dobrá bilance.

„Opakujeme to pořád. Je to o vyspělosti hráčů. O tom, jak si vtlučou do hlavy, že nesmí faulovat. My jim to tam bijeme zleva zprava. Laciné fauly kluci dělat nemůžou. A je to i o zodpovědnosti vůči ostatním hráčům. Kluci měli čtyři zápasy na to, aby si uvědomili, že je to špatně,“ doplnil Varaďa.

Oba týmy se utkaly před šampionátem v přípravě ve Frýdku-Místku, kde vyhrálo Švédsko jasně 5:1.



„Nebyli jsme tam v kompletní sestavě, oni to pojali trochu jinak. Měli sestavu pohromadě, jen přidávali další hráče, aby naplnili soupisku. Nebral bych to nijak dramaticky. Samozřejmě výsledek nebyl dobrý, ale pokud budeme hrát náš hokej a to, co my chceme, co hráči musí dodržovat, tak máme šanci uspět,“ věří Varaďa.

„Někdo z kolegů už to říkal v kabině, že jeden den je svatba, podruhé pohřeb. Teď to proti Švédům vychází na svatbu,“ poukázal třiačtyřicetiletý kouč na fakt že Češi střídají na šamponátu dobré výkony se špatnými.

Podaří se Česku Seveřanům nedávnou prohru vrátit?