Potrápíme i Kanadu, slíbil před bitvou o čtvrtfinále strůjce důležitého bodu Čajka

Ostrava Petr Čajka zajistil českým hokejistům na juniorském mistrovství světa bod, který může hrát důležitou roli v konečném pořadí ostravské skupiny. Devatenáctiletý útočník Ženevy vyrovnal ve třetí třetině utkání s americkými obhájci stříbrných medailí na 3:3, tým USA nakonec vyhrál v prodloužení.

„Byl to ohromně těžký zápas, ale odehráli jsme velmi kvalitní utkání. Bohužel to na konci nestačilo. Šli jsme do zápasu s tím, že jdeme vyhrát, ale každý bod se počítá, jsme za něj strašně rádi. Akorát, kdybychom takhle hráli s Německem, tak bychom určitě vyhráli. A potrápíme i Kanadu. Musíme takhle makat dál,“ řekl kadaňský rodák novinářům.

Litoval, že rozhodčí krátce před jeho brankou neuznali jiný český gól. „Ondra Pavel tam projel, podle mého tam žádné nedovolené bránění gólmana nebylo. Bylo to těžké, bylo tam strašně emocí, celá hala řvala. Nás to hnalo dopředu, nenechali jsme se otrávit, měli jsme přesilovku, kterou jsme využili,“ prohlásil Čajka.

Před úterním duelem s Kanadou Češi stále nemají jistý postup do čtvrtfinále. Do vyřazovací části turnaje je ale může posunout již příznivý výsledek odpoledního souboje Ruska s Německem. „Budeme to sledovat, ale nenecháme se tím rozhodit, ať to dopadne jakkoliv. Do zápasu s Kanadou půjdeme stejně jako s Amíkama, pokusíme se o to porvat, vyhrát. Buď to dopadne, nebo ne. S takovým výkonem můžeme hrát s kýmkoliv,“ řekl.

V postupových počtech může hrát roli i únava z těžkého boje s týmem USA. „Odmakali jsme to, fanoušci nám strašně pomohli, trenér říkal, že s námi byl spokojený. Hráli jsme to na deset útočníků posledních dvacet minut a šest obránců. Únava tam je, ale bod s Amerikou je cenný a dobrý,“ uvedl Čajka. „Máme ještě možnost dopsat hráče na soupisku. To je rozhodnutí trenérů, dobře se vyspíme, připravíme, hrajeme až večer,“ dodal.