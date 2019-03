Takový pocit se přece nikdy nemůže omrzet, říká o vítězné sérii v playoff Zábranský

Hlavní trenér a majitel hokejistů Komety Brno Libor Zábranský přijal s velkým zadostiučiněním a úlevou rychlý postup svého týmu do semifinále extraligového play off. Obhájci titulu v nejkratším možném termínu přehráli královéhradecký Mountfield a navázali na vítězné tažení vyřazovacími boji z předchozích dvou let.

„Proto přece děláme hokej, takový pocit se nikdy nemůže omrzet,“ vyloudil vzácný úsměv na kamery a novinářské diktafony po sobotní čtvrté výhře, která postup zpečetila.

Kometa sice vstupovala do play off jako úřadující mistr, ale i s malým strašákem, neboť v základní části s Hradcem Králové čtyřikrát prohrála. „Hradec si zaslouží respekt za to, jak hrál. Ale play off je jiné. Když soupeře přestřílíte, tak to ještě nemusí znamenat, že jej i porazíte,“ poukázal brněnský boss na skutečnost, že východočeský protivník byl ve statistice počtu střel daleko výraznější.

Kouzlo Komety už třetí rok spočívá v tom, že dokáže v pravý čas vyladit formu na play off, byť má ve svém středu řadu starších hráčů. Zraje tedy Zábranského tým jako víno? „To se zeptejte Leoše Čermáka nebo dalších třicátníků. Podívejte se, jak bruslí, jak jsou připraveni. Tahle parta je neuvěřitelně ctižádostivá a moc chce vyhrávat,“ poukázal na charakter týmu.

O něm ostatně svědčí i fakt, že se nenechal nijak rozhodit. Hradečtí to ústy svého lídra Radka Smoleňáka zkoušeli výroky o tom, že Zábranský si dělá svá pravidla (v narážce na zkrácení trestu Martina Erata), a o starých pánech v brněnské obraně. „Mě nezajímalo, co si říkali do novin. Já jsem prostě svému týmu věřil. Po taktické a kondiční stránce jsme sérii s Hradcem zvládli skvěle. Jinak bychom nevyhráli 4:0 na zápasy. Byli jsme ve správný čas na správných pozicích,“ konstatoval Zábranský.

Poslední krok zvládli Brňané udělat i bez Erata, který dostal jednozápasový trest za faul na Daniela Rákose v předchozím utkání. „Byla to od něj hloupost. Vzal jsem to jako fakt, prostě disciplinárka rozhodla, jak rozhodla. Já měl dvě hodiny na to, abych na to zareagoval a poskládal útoky bez Erata. Zvládli jsme to,“ dodal Zábranský.



Brněnští obhájci teď budou čekat na semifinálového soupeře. Hráči dostali dva dny volno, Zábranský je tráví doma se svými psy a toulkami po Pálavě. Z hlavy ale hokej stejně nedostane, ať už se jeho Kometě postaví do cesty kterýkoliv soupeř. „Série rozhodují rozdíloví hráči a my takové máme. Zápasy s Hradcem to ukázaly. Využívali jsme přesilovky, zvládali jsme defenzivu. Strašně rádi bychom i nadále předváděli to, na čem jsem dlouhodobě pracovali,“ uzavřel Zábranský.