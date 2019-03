Tichý ruský zabiják. Kučerov se kdysi vyfotil s Jágrem, teď atakuje letitý rekord NHL

TAMPA/PRAHA Při rozhovorech s novináři působí zakřiknutě. Klopí zrak, odpovídá co možná nejstručněji, občas se neostýchá prostě mlčet až do další otázky. Jenže hokejová povaha útočníka Nikity Kučerova z Tampy je naprostým protikladem jeho tichosti mimo mantinely.

V této sezoně to platí obzvlášť. 25letý Rus zažívá explozi produktivity a pět zápasů před koncem základní části má na kontě v současnosti takřka neuvěřitelných 121 bodů. „Chci hrát pořád stejně, nenechávat se rozptylovat. A možná se i trochu bavit,“ vyloudí ze sebe s výrazem, který má k pobavení víc než daleko.

Nenechte se zmást kamennou tváří. Na ledě působí Kučerov jako brutální zabiják, který znemožňuje brankáře drzými góly a vyčuranými přihrávkami dělá ze soupeřů bezmocné statické figury.

Forvard Nikita Kučerov slaví gól se svými spoluhráči.

„Jen mu dejte puk a počkejte, co se stane,“ charakterizuje nepředvídatelnost ruského spoluhráče kapitán týmu Steven Stamkos. On a další tahouni Lightning nemají kolikrát příliš práce, když jim své přihrávky naservíruje vousáč s číslem 86. Z jeho momentálního bodového konta velkou část tvoří právě přihrávky: 83. Mimochodem, tolik asistencí rozdal během jedné sezony naposledy před devíti lety Henrik Sedin.

Kučerov kolem sebe navíc nezřídka naděluje pasy, aniž dá svůj záměr jakkoliv najevo. Protivník čeká střelu, jenže z nápřahu se vyklube důmyslná předávka na lépe postaveného parťáka. Rusovo hokejové IQ se už stalo pověstným. „Hokej je o čtení. Vím, kde kdo bude stát ještě předtím, než tam je,“ ví o svých schopnostech Kučerov.

O jejich mimořádnosti nemůžete při sledování mazaného útočníka pochybovat. Známý hračička je ostatně s hokejkou jako srostlý; když zrovna nemíchá s pukem na ledě, pinká si na suchu s tenisákem. Zároveň pozorně sleduje umění ostatních hráčů a inspiruje se jimi. „Hokej prostě miluje. Když zrovna nemáme zápas, píše mi, co se komu povedlo nebo kdo měl jaký ice time,“ popisuje spoluhráčovu „úchylku“ Stamkos.

Jenže právě tato posedlost stvořila hokejového démona, jakým Kučerov je. Díky vášni ke sportu v dětství skousl, že se musel dělit o brusle se starším bratrem, do toho stíhal hrát další tři sporty. Jako malý také ukořistil úlovek v podobě fotky s Jaromírem Jágrem, když v roce 2005 oblékal dres ruského Omsku.

Kdo by tehdy řekl, že jednoho dne vyrovná Kučerov Jágrův počin z roku 2001 a nasbírá 121 bodů v základní části NHL. Jenže to ještě nemusí být konečná. Tampě zbývá odehrát pět zápasů, během nichž se může Rus stát rekordmanem 21. století – prim drží Joe Thornton, který nastřádal v sezoně 2005/06 bodů 125. A i kdyby to nevyšlo, vysílá bodový apetit Kučerova jasný vzkaz – defenzivní styl se už v NHL zdaleka nenosí.