Trenér Stloukal pokračuje u dorostu Techniky Brno. Vedení mu vytklo jeho slovník

Brno Vedení hokejistů Techniky Brno ponechalo u mužstva dorostenců trenéra Martina Stloukala, jehož jadrný proslov ze zahájení letní přípravy vzbudil v českém hokeji rozruch. Serveru iDNES.cz to potvrdil předseda klubu Pavel Kubica. Stloukal odešel z interního jednání s varováním, aby upravil svůj slovník.

Pět dnů trvala „mela“ kolem Techniky Brno a jejího trenéra Martina Stloukala, jehož vulgaritami prošpikovaný proslov na adresu extraligových dorostenců rozdělil hokejovou veřejnost na dva tábory: zastánce a odpůrce Stloukalových extrémních metod. Teď hektické období vedení Techniky pro sebe ukončilo tím, že trenéra „se zdviženým ukazováčkem“ ponechalo v jeho funkci.

„Vyříkali jsme si některé věci, které na nahrávce zazněly. Chlapsky jsme si vyříkali způsob trenérovy komunikace. Byl upozorněn na to, že se nebude vyjadřovat k jakýmkoliv hokejovým subjektům, že to bude výhradně věc klubu,“ řekl Pavel Kubica, předseda Techniky Brno.

Tímto vyjadřováním myslel Stloukalovy výroky na adresu Komety Brno nebo Meteoru Třemošná, o němž se Stloukal vyjádřil jako „pr.eli kdesi za Plzní“.

Meteor Třemošná na tento výrok s nadhledem reagoval na facebooku, kde zveřejnil screen výsledku vzájemného zápasu (3:0) a postavení v tabulce nad Technikou.

„Vzali to s humorem,“ konstatoval Kubica.

Vážnější reakce však vzbudily především Stloukalovy komentáře k jídelníčku hráčů, jimž například nakázal, že nebudou jíst „přejeté psy od cikánů špinavých“.

„Bylo celkem důrazně řečeno, že některé metafory a styl vyjadřování nepatří ani do hokeje a v žádném případě se nic takového nebude opakovat,“ uvedl Kubica.

Za trenérem, kterého angažoval v lednu, předseda oddílu nadále stojí. Je přesvědčen o tom, že kauza se zveřejněním nahrávky z dorostenecké šatny byla vyvolána účelově s cílem poškodit Techniku.

Kdo se měl takto Stloukalova vulgárního proslovu na hraně etiky snažit využít, Kubica neupřesnil.

„Kdybychom to věděli, tak podáme trestní oznámení na konkrétní osobu,“ řekl. „My jsme se rozhodli, že to dneškem uzavřeme, poskytneme vyjádření pro média a zítra se už budeme věnovat své práci, od které nás to zdržovalo. Kauza mohla souviset i s udáním na brněnském magistrátu ohledně nesprávného účtování dotací, které jsme ale vysvětlili,“ povzdechl si Kubica.

Se Stloukalovou prací jsou v Technice spokojeni. Chválí si, že bývalý kouč Prostějova, Znojma, Klagenfurtu nebo Skalice nastolil v jejich klubu individuální tréninky a v minulé nedohrané sezoně zabudoval do dorostenecké sestavy tři hráče ročníku narození 2005.

„Mužstvo a potažmo náš klub takového hokejového blázna potřebovalo. Kolegy dokáže strhnout k práci. Jak se Martin Stloukal prezentuje v rozhovorech tak i pracuje. Je to živý člověk, motor v práci. Nemůžu si na něho stěžovat,“ dodal Kubica.

Vzhledem k tomu, že nejde o Stloukalovo první trenérské extempore v jeho kariéře, je předseda Techniky smířený s tím, že o svém kouči-bouřlivákovi časem zase uslyší.

Jako o rebelovi mluvili o Stloukalovi už ve Znojmě, kde se v roce 2011 „obul“ do vedení svazu za to, že jeho nejvyšší představitelé nepřijel předat Orlům zlaté medaile za prvenství v juniorské extralize.

O rok později se strhla hromadná rvačka i mezi střídačkami v utkání Stloukalem vedeným Znojmem a Třebíčí, z čehož zástupci Třebíče vinili práce kouče Orlů.

„Měl by se jít léčit,“ řekl tehdy třebíčský obránce Ondřej Dlapa.

Kubica se domnívá, že Stloukalova práce v Technice bude pozitivní.