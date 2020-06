Na Slovensku hrozí zánik hokeje, kluby jsou bez peněz, varuje Višňovský

Koronavirová krize tvrdě dopadá na slovenský hokej. Mnohem víc než na ten český. O existenčních problémech jednotlivých klubů tamní extraligy se hovoří už delší dobu, teď vše otevřeně komentoval bývalý hvězdný obránce Ľubomír Višňovský v rozhovoru pro sport24.sk. „Na Slovensku reálně hrozí zánik hokeje,“ tvrdí.

Jsou to možná silná slova, pravdou však je, že finanční potíže mají i nejsilnější kluby jako Slovan Bratislava nebo Košice. Většina z účastníků extraligy už na začátku května začala úpěnlivě prosit o pomoc svá města.

Hokej a sport obecně byl však v danou chvíli na druhé koleji. A Višňovský se obává, že skutečně může dojít na nejhorší. Tedy že se hokej na Slovensku změní z profesionálního na poloprofesionální.

„Samozřejmě, že to hrozí. Vezměte si nejnovější opatření - když podle vlády může přijít na stadion nejvíce tisíc lidí, z čeho budou mít kluby zisk? Už takhle přišly o vstupné z play off, během nějž máte většinou vyprodáno. Jsem zvědavý, jak se to vyvine.“

Višňovský nabízí několik řešení. Jeden z hlavních aspektů podle něj bude, jak o finance zabojuje hokejový svaz, který by měl všechny zadotovat. A pomoci by měl prý i stát - třeba tím, že uleví podnikatelům a firmám, které by si sponzorské dary do sportu mohly odečíst od základu daně, případně dostat jiné úlevy.

„Nejsem ekonom, jen přemýšlím nahlas. Je jasné, že slovenský hokej je podhodnocený a je potřeba vymyslet nový model jeho financování. Každých pár tisíc eur bude hrát roli. Vždyť právě během karantény jsme zjistili, že lidé nemají co sledovat v televizi a nemají kam chodit. Sport chyběl všem, je potřeba se zamyslet nad tím, že je jednou z nejdůležitějších součástí naší společnosti.“

Višňovský nepochybuje o vážnosti situace. Kluby podle jeho názoru jednoznačně potřebují finanční injekci, jinak se sesypou.

„Když se to nestane, tak Košice, Slovan a možná další celky, které budou mít obrovské ztráty, si řeknou, že se jim to nevyplatí. Zavřou to a bude po slovenském hokeji. Tohle je skutečně jedna z hrozeb,“ je přesvědčený bývalý hokejista, jenž se po kariéře dal na podnikání, a sám tak cítí dopady krize.

Jeho firma totiž vyrábí věci pro automobilový průmysl, jenž byl koronavirem zasažen nejvíc - prodej vozidel v posledních měsících rapidně poklesl. „Kupujeme polyetylenový granulát, který meleme na prášek a prodáváme automobilkám. Ty z něj dělají plasty nebo další doplňky do aut,“ přibližuje Višňovský.