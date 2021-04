Útočník Nosek se blýskl třemi body. Colorado proti St. Louis potvrdilo pozici nejlepšího týmu NHL

New York Český hokejový útočník Tomáš Nosek pomohl Vegas gólem a dvěma asistencemi k výhře 6:2 na ledě Los Angeles a poprvé v sezoně zaznamenal tři kanadské body v jednom duelu. Pardubický odchovanec byl jako hlavní strůjce vysokého vítězství zvolen první hvězdou středečního zápasu.

Nosek v 8. minutě otevřel skóre. Osmadvacetiletý centr si našel puk na útočné modré čáře, dojel s ním do pravého kruhu a přesnou střelou nad rameno brankáře Jonathana Quicka poslal Vegas do vedení. Před druhou brankou Nosek ve středním pásmu protečoval puk k Mattiasu Janmarkovi, ten našel Alexe Tucha a americký útočník překonal Quicka podruhé.



„Je paráda s ním hrát, přinesl do naší formace spoustu rychlosti a šikovnosti. Vypadá to, že jsme si docela sedli, a doufám, že to bude pokračovat i v dalších zápasech,“ pochvaloval si Nosek souhru s Janmarkem, který nastoupil do prvního duelu v dresu Vegas po příchodu z Chicaga.

Druhou asistenci zaznamenal Nosek ve třetí třetině, kdy po jeho vyhraném vhazování našel Tuch Alexe Pietrangela, který s pomocí teče jednoho z obránců překonal střídajícího Calvina Petersena v bráně domácích Kings. Quick přenechal místo Petersenovi po kuriózní brance Maxe Paciorettyho v 16. minutě. Puk po vysokém Paciorettyho nahození skočil na hraně a americký brankář nedokázal zareagovat na jeho nečekanou změnu směru.

Brankář Golden Knights Marc-Andre Fleury si připsal 485. vítězství v kariéře a osamostatnil se od Eda Belfoura na čtvrtém místě historických tabulek. „Eddieho jsem vždycky rád sledoval a chovám k němu úctu, je to pro mě velká pocta překonat jeho zápis,“ řekl Fleury.

Hokejisté Vegas přehráli Los Angeles podruhé za sebou a vyhráli čtvrté utkání v řadě. S šedesáti body drží Golden Knights druhé místo v Západní divizi i celé NHL.

Lídr soutěže z Colorada vyhrál na ledě St. Louis 4:3 a uspěl v devátém z posledních deseti zápasů. Dvěma kanadskými body se na vítězství Avalanche podíleli útočníci Mikko Rantanen a J.T. Compher.

Colorado rozhodlo ve druhé třetině, ve které třemi góly odskočilo do vedení 4:1. Jednu z branek ve druhém dějství vstřelil Rantanen, jenž si připsal 26. gól v ročníku a potvrdil pozici druhého nejlepšího střelce celé soutěže za suverénním Austonem Matthewsem z Toronta (32). Asistencí se na gólu finského útočníka podílel Nathan MacKinnon, který bodoval v jedenáctém utkání v řadě.

V brance Avalanche poprvé po výměně ze San Jose nastoupil čtyřiatřicetiletý Devan Dubnyk a při vítězném debutu předvedl 31 zákroků. „Nebylo to špatné. Ze začátku jsem byl trochu nervózní, jak si budu s novým týmem rozumět, ale postupem času jsem se do toho dostal a odchytal solidní zápas,“ zhodnotil Dubnyk premiéru v dresu Avalanche.

Ve zbylých duelech Západní divize Minnesota přehrála Arizonu 5:2 a Anaheim zdolal San Jose 4:1. Hráči Ducks na ledě Sharks uspěli podruhé za sebou. O jedinou branku poražených se postaral Erik Karlsson, který v 58. minutě snížil na 1:3. Tomáš Hertl ani Radim Šimek nebodovali.

Potřetí za sebou uspěli hráči Calgary, kteří vyhráli v Montrealu 4:1. Dvakrát se do statistik zapsal elitní bek Flames Mark Giordano. Kanadský obránce zvýšil na začátku druhé třetiny na 2:0 a připsal si 23. vítězný gól v kariéře. Žádný jiný obránce jich v klubové historii neobstaral tolik.

Flames porazili Canadiens počtvrté v řadě a v boji o play off se přiblížili svému soupeři na rozdíl čtyř bodů. „Proti Montrealu se nám daří, i dneska jsme hráli výborně,“ řekl brankář Calgary Jacob Markström.

Winnipeg, druhý tým “kanadské” divize, porazil Ottawu díky dvěma brankám ve třetí třetině 3:2. Útočník Senators Connor Brown se poprvé po osmi zápasech střelecky neprosadil, bodovou sérii ale díky asistenci u branky Joshe Norrise prodloužil na devět duelů.