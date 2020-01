Věřím, že turnaj dopadne dobře a lídrem bude Kovář, říká o oslabeném týmu trenér Říha

Praha Osekaná sestava kvůli mnoha omluvenkám či neochota hokejových klubů vyjít reprezentaci vstříc. Trenér Miloš Říha v rozhovoru popisuje těžkosti, s jakými nominaci na Švédské hry skládal. Ty se odehrají příští týden.

Co vám situaci komplikuje?

Chceme vyhrávat. Bohužel se blíží play off, bohužel se hraje o záchranu, bohužel jsou hráči vytížení. Řešíme za pochodu spoustu omluvenek.

Například?

Nechci jmenovat všechny, aby zase nevzniklo, že nechtějí. Ale kluby by měly reprezentaci vyjít více vstříc, ne abychom hráče přemlouvali. Třeba Rusové mají dost hráčů do dvaceti let, naši bohužel buď odjeli do zámoří, hrají za nižší kategorie, nebo nemají vhodný prostor na ledě.

Proč chybí plzeňský Milan Gulaš? A co třeba Roman Červenka?

Byli jsme včera (v úterý) v Litvínově, mluvili jsme s Milanem osobně. Má nějaké zranění nohy a necítí se. Nikoho netlačíme, aby hrál pod injekcemi jako Lukáš Sedlák. Roman Červenka nám řekl, že by to nezvládl. Kdyby byl fit, pojede. To samé Plekanec, sám říká, že se necítí. Pokud se nám ale neukáže na turnaji, abychom se o něm přesvědčili, tak s blížícím vrcholem počítáme spíš s těmi ozkoušenými.

Jaká je situace v brankovišti?

Odjedeme turnaj s dvěma brankáři - Furchem a Willem. Frodl bude doma jako náhradník. Původně jsme nominovali Lukáše Dostála (mladý gólman z finské ligy), ale došlo k nedorozumění s klubem. Řešíme, co za tím je. Frodla musím vyzdvihnout. Nemusí na sraz jezdit, do Švédska s námi nepojede, ale on i tak chce na dva tréninky přijet! To je ohromné plus. Kéž by k tomu takhle přistupoval každý hráč.



Lídrem bude útočník Kovář, že?

Doufám, že to dopadne a bude. Sestava je sice okleštěná a oslabená, ale věřím, že turnaj dopadne dobře.

Takže u něj to ještě jisté není?

Když vidím, jak se to na nás den před nominací sype...

Jste z toho všeho přepadlý?

Zaskočilo mě to. Opravdu se mi nelíbí přístup některých klubů. Co tedy chceme? Připadá mi, že polovina se s námi nechce dohodnout. A měli bychom znovu zavést, že nominovaní hráči musí všichni přijet a až naši reprezentační doktoři rozhodnou, jestli jsou opravdu zranění.

Je to reálné?

Nevím, ale bylo by to správné. Já nechci klubům nevěřit! V žádném případě. Ale bylo to tak dříve zavedené a dnes to klub rozhoduje sám. Hráče platí a reprezentace ho tolik nezajímá. Přeme se mezi sebou a ve finále chceme mistra světa.

Jak vám komplikuje situaci vložený extraligový zápas v úterý mezi Spartou a Vítkovicemi?

Není to vhodné. Bereme, že je O2 arena vytížená, ale pauza by měla být celá pro reprezentanty a záležitosti klubů by měly jít stranou. Všechny čtyři země by se měly domluvit a mít stejná pravidla, aby liga skončila v sobotu, hráči si odpočinuli... Třeba na Spartě se bojí jít do rizika, vždyť by ale i bez pár hráčů měli Vítkovice porazit. Chtěli jsme od nich pět kluků, nakonec bereme dva. A ještě jsou problémy, aby přijeli. Pořád se bijeme proti sobě.

Litvínov kvůli Moravčíkovi problémy nedělal?

Tak my se jich neptali, domlouvali jsme ho ještě v Plzni. Nominace ale teprve teď vyjde, třeba zavolají, že je jejich stěžejní obránce a proč od nich bereme, když z Vítkovic a Pardubic ne.

Sledujete spodek extraligy?

Pořád hraje pět mužstev o sestup, soutěž nemá favorita. Nevidím, že by Kladno a Olomouc byly zachráněné, a kdyby byla liga zavřená, není o co hrát. Sestup dodává boj.