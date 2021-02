VIDEO: Faksa v NHL přispěl prvním gólem sezony k výhře Dallasu, Kubalík dvakrát asistoval

New York Hokejový útočník Radek Faksa přispěl v NHL prvním gólem sezony k výhře Dallasu 6:3 na ledě Columbusu. Z českých hráčů bodoval v osmi zápasech úterního programu už jen Dominik Kubalík, i přes jeho dvě asistence ale Chicago podlehlo Carolině 3:4 po nájezdech. David Rittich kryl ve svém druhém startu v ročníku 25 střel, ale nezabránil porážce Calgary 2:3 ve Winnipegu.

Dallas nasměroval k výhře Pavelski, po jehož dvou tečích Stars na začátku druhé třetiny vedli 2:0, a v zápase si připsal čtyři body (2+2). Klíčový náskok si hosté vypracovali mezi 26. a 34. minutou, kdy odskočili třemi trefami na 5:1. Pátý gól dal z dorážky Faksa a vyhnal tím z branky Joonase Korpisala.

V dresu Columbusu nastoupil poprvé od výměny z Winnipegu Patrik Laine a nebodoval. „Zpočátku to bylo těžké. Nefungovaly mi nohy, ruce, hlava. K tomu nový systém a spoluhráči. Ale nechci se vymlouvat. Nehrál jsem na úrovni, jaká je potřeba, abych byl týmu prospěšný,“ uznal Laine, dvojka draftu 2016. „Měl jsem s týmem jen ranní rozbruslení a to také nebyla ideální situace. Dalšími zápasy to bude lepší a lepší,“ podotkl.

Na prahu sezony má obdivuhodnou formu Pavelski, který v sedmi zápasech nasbíral 14 bodů (7+7). Produktivnější jsou jen útočníci Edmontonu Connor McDavid (8+16) a Leon Draisaitl (7+15).

„Nic se u mě nezměnilo. Očekávám od sebe, že budu produktivní jako vždy,“ uvedl šestatřicetiletý Pavelski, který se nedávno přehoupl přes hranici osmi set bodů (376 + 430). I ve vyšším věku mu pomáhá, že je milovníkem posilovny a zdravé stravy. „Cítím se dobře. Zápasy jsou rychle po sobě a snažím se, abych měl dost energie. Také si teď rozumím s pukem, mám sebevědomí a padá to,“ vysvětlil.

Rittich, který si prohru připsal i v předchozím startu v Montrealu, inkasoval všechny góly v úvodních čtrnácti minutách. Českého brankáře překonal v oslabení Trevor Lewis z mezikruží a Derek Forbort zvýšil za půl minuty precizní střelou z levého kruhu. Jihlavský rodák neměl nárok ani na teč Nikolaje Ehlerse, který upravil na 3:1.

„Myslel jsem jen na to, že chci pomoci spoluhráčům a že musím bojovat. To jsem udělal,“ uvedl Rittich na dotaz, co se mu honilo hlavou po třetím gólu a jak těžké bylo se koncentrovat. „První třetina byla těžká. Dostal jsem tři góly a myslím si, že jsem mohl nějaký chytit. Postupem času jsem se cítil lépe, pomohl jsem trochu týmu, ale bohužel to nestačilo na body,“ dodal.

Trenér Calgary Geoff Ward nezazlíval Rittichovi žádnou branku. „S těmi góly neměl moc šancí něco udělat,“ řekl. Líbilo se mu také, že se český brankář nenechal špatným začátkem rozhodit a že zabojoval. „Předvedl několik skvělých zásahů ve druhé i třetí třetině, čímž nám dával naději na výhru až do konce. Udržel nás ve hře. Podal dobrý výkon. Myslím si, že zápasem získal sebevědomí,“ pokračoval.

Rittich v předchozích dvou sezonách odchytal větší porci zápasů Calgary než jeho parťák (45 a 48 zápasů), ale po příchodu Jacoba Markströma je v pozici dvojky.

„Je to pro mě něco nového. Když nějaký čas nechytáte, je těžké se zpočátku dostat do své hry. Musím se s tím vypořádat. Nejsem frustrovaný. Připravuju se na každý zápas, dělám, co je potřeba, a když chytám, snažím se odvést nejlepší možný výkon, abychom vyhráli. Tak na to koukám. Moje sebevědomí je dobré,“ řekl Rittich. Ve dvou zápasech inkasoval sedm gólů. „Byly tam nějaké odrazy, ale to je hokej. Stává se to,“ dodal.

Chicago ještě v první třetině smazalo ztrátu 0:2 a v 54. minutě vyrovnalo na 3:3. Kubalík si připsal druhou asistenci u první a třetí branky při pohledných akcích na jeden dotek. Zápas rozhodl ve třetí sérii Andrej Svečnikov, který se v rozstřelu prosadil jako jediný. Carolina vyhrála popáté v řadě.

Montreal porazil na svém ledě Vancouver 5:3 i díky dvěma gólům Tylera Toffoliho, který se vyhoupl do čela tabulky střelců. Překvapivý lídr těží právě ze vzájemných utkání proti bývalému zaměstnavateli - osm z devíti gólů v sezoně vstřelil do sítě Canucks. Dvě branky vítězů dal i Josh Anderson. Hlavní hvězdou zápasu byl ale symbolicky zvolen kapitán Canadiens Shea Weber, který odehrál tisící zápas v NHL.

Ottawa podlehla domácímu Edmontonu 2:4 a připsala si devátou prohru za sebou. Oilers vedli už ve 26. minutě o čtyři góly, dvakrát se trefil Jesse Puljujärvi. Před dvěma dny ve vzájemném zápase excelovalo nejproduktivnější duo soutěže ziskem 11 bodů (1+10). Tentokrát McDavid vylepšil svoji bilanci o dvě přihrávky a Draisaitl o gól.