VIDEO: Kuriózní nájezd v extralize. Mazanec puk vyrazil, rozhodčí rozpažil, přesto gól platil

Hradec Králové Těžko Marku Mazancovi cokoliv vyčítat. Střelu libereckého hokejisty Dávida Grígera z nájezdu „chytil“. Vyrazil puk nad sebe, navíc rozhodčí rozpažil na znamení: neproměněno. Spokojeně se postavil... Když v tu chvíli královéhradeckému brankáři kotouč proskákal mezi nohama až za brankovou čáru.

Rozhodčí se dlouho radili, diskutovali, co s tím. Domácí protestovali, hosté doufali. Utkání čtvrtého extraligového kola v Hradci Králové s Libercem dospělo za stavu 3:3 do nájezdů a Grígerův gól v druhé sérii by hosty posílal do vedení.

Ano, gól platí, řekli nakonec sudí.

Marek Mazanec nechtěl uvěřit, že kotouč nakonec přeci jen skončil v brance.

„Viděl jsem rozhodčího, jak roztáhl ruce, v tu chvíli pro mě nájezd skončil. A najednou gól. Kuriozita,“ podivoval se později Mazanec. „Naštěstí to ale dopadlo dobře.“



Z pohledu domácích určitě, na Grígerův gól nakonec Hradečtí reagovali hned dvakrát a vítězství 4:3 po nájezdech uzmuli pro sebe.

„Myslím, že i pan rozhodčí se ještě bude muset podívat do pravidel, ale těžko mu něco vyčítat. Tohle nezažíváte každý den. Třeba za ním pravidla stojí,“ pokračoval Mazanec.

VYJÁDŘENÍ KOMISE ROZHODČÍCH: Podle předsedy komise rozhodčích Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) Vladimíra Šindlera sudí na ledě rozhodli správně: "Branka byla uznána správně, neboť kotouč se po dopadu na ledovou plochu a následném odrazu dostal celým objemem za brankovou čáru. Skutečnost, že se po zákroku brankáře zprvu pohyboval zpět, nehraje roli, neboť se tak stalo bez přičinění hráče, který nájezd prováděl. Dráha kotouče, jakkoli neobvyklá, nepředvídatelná a kuriózní, nebyla v rozporu s pravidly."

Jistotou neoplýval ani samotný střelec: „Přiznám se, že jsem už odjížděl pryč s tím, že jsem nájezd pokazil. Najednou jsem ale viděl, že je puk v bráně, tak jsem zvedl ruce... Měl jsem štěstí.“



„A já si příště musím dávat pozor, kde je puk. A nekoukat na rozhodčího,“ doplnil Mazanec.



Hokejový svaz prostřednictvím svého mluvčího slíbil, že se ozve v úterý, aby celou situaci osvětlil.

V pravidlech se píše: „Gól se uzná, pokud puk zasáhne brankáře a odrazí se do branky.“ To by mohl být i tento případ. Navíc rozhodčí nejdříve sice rozpažil, ale do píšťalky nefoukl.