Extraliga může být po omezení diváků na čas přerušena, pokračovat by mohli ti, kterým omezení nevadí

Praha Hokejová extraliga by se po omezení návštěvnosti na tisíc osob na utkání kvůli koronaviru mohla na dva týdny, kdy bude toto opatření platit, přerušit. Jednou z variant, o kterých bude ve čtvrtek dopoledne na mimořádném zasedání jednat valná hromada Asociace profesionálních klubů, je, že by v soutěži pokračovaly kluby, jimž omezení nevadí. ČTK to řekl ředitel extraligy Josef Řezníček.

Omezení diváků na fotbale i hokeji. Hromadné akce jsou problémem, řekl ministr „Počkáme si na písemné vyhotovení rozhodnutí (ministra zdravotnictví). Na zítra již ale byla svolána mimořádná valná hromada a kluby již dostaly podklady, abychom věděli, jak se k tomu staví. Abychom znali názor extraligového pole. Budeme se o tom ve čtvrtek intenzivně bavit,“ uvedl Řezníček. Nyní žádné stanovisko zaujímat nechce.

„Pro některé kluby je tisícovka diváků neakceptovatelná. O tom jsme se bavili už před sezonou a chápu to. Z logistického hlediska je to ještě větší problém, protože jsou prodané lístky i permanentky. I to bude důvodem zítřejšího jednání,“ prohlásil ředitel soutěže. Zástupci některých klubů za dané situace hrát nechtějí. Podle webu IDNES.cz se jedná například o Plzeň. Již dříve chtěla začátek sezony posunout Kometa Brno. Omezení návštěvnosti se nelíbí ani Spartě, která hraje v největší aréně v Česku. „Kluby se postupně vyjadřují a někteří hrát nechtějí, čemuž jsme schopni vyjít vstříc, neboť i takový návrh jsme jim s prezidentem hokejového svazu (Tomášem Králem) zaslali,“ řekl Řezníček. Většina klubů se ale vyjádří až nyní poté, co ministr zdravotnictví Roman Prymula nová opatření oficiálně oznámil. Představitelé extraligových klubů budou jednat o třech variantách - na dva týdny soutěž zmrazit, pokračovat podle plánu, nebo budou hrát týmy, které budou mít zájem, a program se tomu uzpůsobí. „Museli bychom udělat nějaké změny (v programu), ale o tom se můžeme začít bavit, až budeme mít výsledek. A s největší pravděpodobností to nerozhodneme dříve než zítra,“ dodal Řezníček.