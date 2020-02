VIDEO: Olej a plameny = bouřlivá bitva. V zámoří se do sebe pustili brankáři

CALGARY/PRAHA Jak za starých časů. Tak glosují v zámoří dění z posledního derby o Albertu. V něm na ledě Calgary zcela dominovali hokejisté Edmontonu. Nejenže zvítězili jasně 8:3, ale také opanovali ruční vyřizování účtů. Nejen hráčů, ale i brankářů.

Už při posledním duelu bylo blízko k bitce brankářů. 29. ledna se ale k zapojení do šarvátky český obr v masce David Rittich vtáhnout nenechal. A nakonec udělal dobře, svým barvám vychytal na ledě soupeře triumf 4:3 v nájezdech, ve kterých je momentálně v celé NHL nejlepší ze všech.

Jenže při pohledu do kalendáře bylo jasno, že tento střet bude mít dohru. Už tak divoké souboje obou kanadských celků měla zapsat další pokračování už po třech dnech. A to se na příkoří, rvačky a fauly opravdu nezapomíná.

A skutečně se tak i stalo. V závěru druhé třetiny za jasného stavu 6:3 pro „Olejáře“ se neudržel po úspěšném zákroku brankář domácích „Plamenů“ Cam Talbot a pustil se do dotírajícího Alexi Chiassonovi.

Šarvátka pokračovala i ve chvíli, kdy se oba zvedli z brankoviště zpět na brusle. A začala mela, ve které těžko mohli chybět další výrostci v čele s domácím Matthewem Tkachukem. Ten má dlouhodobě otevřený účet s obrem v dresu soupeře Zackem Kassianem, který ale v tento moment na ledě chyběl.



Kdo na něm ale nechyběl, byl hostující brankář Mike Smith, který si poklidně dojel na půlící čáru, kde opřen o hokejku sledoval dění na druhé půlce. Toto gesto zároveň značí jediné: výzva k bitce!

A rozjetý Talbot ji přijal (byť mu musel napovědět jeden z hráčů Oilers). Což ale nakonec neměl dělat, protože vysoký Smith prokázal, že vedle chytání a práce s hokejkou (je v tomto směru v celé NHL nejlepší) se umí celkem slušně ohánět i pěstmi.

Rvačku hladce vyhrál a mohl spokojeně zamířit do šaten. Na led se vrátil Rittich, kterého Talbot v průběhu zápasu střídal, na druhé straně si nakonec zachytala i nominovaná dvojka, Fin Mikko Koskinen.



„Atak soupeře mne rozladil, proto jsem tak reagoval. Nebyl to ode mě nejchytřejší, ale tyhle zápasy s Edmontonem jsou hrozně emotivní a já jsem se nechal unést,“ svěřil se po duelu dvaatřicetiletý Talbot, který narostl do výšky 193 centimetrů a váží 88 kg.

„Bylo to jako za starých časů a užil jsem si to. Cam se dostal do ráže, rozháněl se tam vyrážečkou po mých spoluhráčích, což se mi nelíbilo. Na druhou stranu, přijal moji výzvu, byla to zábava,“ přidal jeho o pět let starší boxerský protivník, který měří 196 centimetrů a váží 99 kilo.

Zatímco ve zmíněných „starých časech“ – především 80. a 90. letech nebyly rvačky brankářů ničím neobvyklým, v těch posledních k nim v NHL příliš často nedochází. Naposledy se poprali před necelými sedmi lety Ryan Miller a Jonathan Bernier.



Ostatně, nelze se divit, rvaček v prestižní lize obecně ubývá, stejně tak v elitní padesátce nejtrestanějších maskovaných mužů ligy je momentálně jediný, shodou okolností právě Smith (26. místo, vede bouřlivák Ron Hextall).

Dá se ale čekat, že účet mezi Calgary a Edmontonem ještě uzavřen není. Další díl této ságy je ale naplánován až na závěr dlouhodobé části soutěže, 4. dubna. Opět na led „Plamenů“…