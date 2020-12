VIDEO: Pastrňák udělal zdravotní sestře a jejímu synové nádherné Vánoce. Daroval jim nové auto

Hokejista David Pastrňák se před pár dny stal nejlepším českým sportovcem roku a ukázal, že si tento titul zaslouží nejen díky sportovním výkonům, ale také kvůli své štědré povaze. Zdravotní sestře se rozhodl věnovat auto, které vyhrál za to, že byl v lednu vyhlášen nejužitečnějším hráčem při Utkání hvězd.

V Bostonu si jeho hokejových parádiček nemůžou vynachválit, ale český útočník září i mimo ledovou plochu. Poté, co dostal od sponzorů vozidlo Honda CR-V Hybrid, jejíž cena začíná na 800 tisících korun, rozhodl se jej nenechat. Chtěl ho darovat někomu, kdo ho bude potřebovat víc.

Společně se zástupci Bostonu Bruins před Vánoci našli vhodnou adeptku. V bostonské nemocnici totiž pracuje Kaitlin Hagstromová, fanynka Bruins a hlavně zdravotní sestra, která pomáhá v boji s koronavirem. Navíc je svobodná matka. „Mě také vychovala svobodná matka, takže vím, jak moc je to těžké. Mám před vámi velký respekt,“ vzkázal sestřičce v natočeném videu.

Hagstromová byla takovým štědrým darem viditelně zaskočená. „Co se tady děje? Auto pro mě? Děláte si srandu? Panebože! Jsem teď opravdu v šoku,“ nechápala.

David Pastrňák daroval čtyřletému chlapečkovi hokejovou výstroj, jeho matce pak...

„Tohle je opravdu úžasné, vůbec jsem to nečekala,“ řekla dojatě, když od týmového maskota přebírala klíčky od svého nového vozu. A to nebylo všechno. Hagstromová má totiž ještě čtyřletého syna. Ten od Pastrňáka navíc dostal podepsaný dres, hokejku a brusle. Nechá se inspirovat a stane se z něj za pár let nová posila Bostonu Bruins?