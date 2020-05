VIDEO: Thornton se zbavil svého bujného plnovousu, dva roky dozadu přišel o jeho část v bitce

San Jose Od ročníku 2015/2016 to byl jeden z nesmazatelných symbolů NHL. Útočník San Jose Sharks Joe Thornton si nechal narůst plnovous, který během pěti let narostl do nevídaných rozměrů. Čtyřicetiletý Kanaďan se ale v karanténě rozhodl své poznávací znamení odstranit, na twitterovém videu se tím pochlubil po boku dcery Ayly.

V krátkém videu, které na svém Twitteru sdílelo San Jose Sharks, stojí Joe Thornton vedle své dcery. Ta pokyne hlavou a z tváře spoluhráče Tomáše Hertla zmizí jeho pět let pěstovaný plnovous.

Dlouholetý hráč Sharks byl před uzávěrkou přestupů pod drobnohledem, kvůli nenaplněným ambicím San Jose a jeho upadající formy (v 70 zápasech si připsal 31 kanadských bodů za sedm gólů a čtyřiadvacet asistencí), mu dal klub k přestupu svolení, Thornton totiž odjakživa toužil po zisku Stanley Cupu, který se mu v kariéře nepovedlo pozvednout nad hlavu.



„O pohár se snažím už 22 let, chtěl jsem další šanci. Ale prostě to nevyšlo,“ poznamenal po neuskutečněném přestupu.



V bitce přišel o část vousů

Před dvěma lety to byla až cirkusová podívaná. Ze zápasu San Jose - Toronto uběhl jen malý moment a po vzájemných provokacích při úvodním vhazování se do sebe pustili dva kohouti - Thornton a Nazem Kadri. Pěstní souboj netrval příliš dlouho, ale pro oba hráče měl nečekané vyústění, Kadri totiž v bitce získal víc, než by sám chtěl. Thorntonovi vyškubl kus vousů.

Kadri literally drops a handful of Thornton's beard on the ice after the fight. Ew. pic.twitter.com/Ncgprzax0G — Flintor (@TheFlintor) January 5, 2018

„Skončil jsem s kusem jeho vousů v mé ruce,“ smál se tehdy Kadri po vítězství Toronta 3:2 po nájezdech.



Že by ale šlo o úmysl kanadský útočník popřel.

„Nemám představu, jak se to stalo. Jsem hokejista, ne lazebník,“ dodával v pozápasovém rozhovoru.