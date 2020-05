Z revoluce se stala evoluce. Otázky a odpovědi ohledně extraligy

Kromě vánočních koled zaslechli nápad, který se jim pranic nelíbil. Přes 90 procent hráčů na přelomu roku hlasovalo, že by se z extraligy mělo padat. I nejlepší hokejista sezony Milan Gulaš ve čtvrtečním televizním přenosu zopakoval: „Nevěřím, že tohle má hokej posunout.“ Leč koronavirus mění ligu, která má být dvě sezony nesestupová. MF DNES zodpovídá klíčové otázky.

1. Jaká bude nejbližší sezona?

Pokud nákaza dovolí, začne 18. září. S diváky? Nejisté! Jistější je, že by do vyřazovací fáze postoupilo hned 12 ze 14 týmů: nejlepší kvartet přímo do play off, další osmička by si o čtvrtfinále zahrála v předkole. Podobně extraliga fungovala na jaře 1996. Další sezonu lze praktikovat obdobný model, jen s větším počet týmů. Z extraligy se 16 účastníky přímo sestoupí dva mančafty, ten třetí od konce půjde do baráže. Pak se soutěž vrátí k normálu se 14 kluby.

2.Jaké potíže vznikají?

Peníze z marketingových práv se budou dělit mezi víc klubů. Ještě větší potíž? Termíny. Sezona 2021/22 bude mít 56 kol, ta další dokonce 60. K tomu přidejte mezinárodní soutěže i další akce v multifunkčních halách. „Bude se hrát v neatraktivních termínech nebo hrát dva zápasy za sebou,“ tuší šéf extraligy Josef Řezníček. Soutěž zřejmě zasáhne i do reprezentačních přestávek.

3.Kdo s návrhem přišel?

Šéf svazu Tomáš Král. „Jsem stoupencem modelu s přímým sestupem a postupem. Ale teď čelíme zásadním problémům s chybějícími příjmy a nepředvídatelným vývojem,“ pravil. Z revoluce koronavirus učinil evoluci.

4.Kdo je na tahu?

Manažeři, bossové a asociace profiklubů (APK). „Nebude to 14:0, ale nenastane ani pat,“ tuší generální manažer Hradce Aleš Kmoníček. A kdyby ano? Výkonný výbor svazu může teoreticky návrh prosadit i bez shody klubů. Vše zásadní se schválí zhruba do poloviny června.

5.Co se ještě řeší?

Součástí návrhu je víc opatření. Svaz třeba od sezony 2022/23 chce upravit tabulkové odstupné, vzorem jsou Švýcaři. „Hráč volně přestupuje. Uhradí se poplatek centrále, která ho přerozdělí mezi kluby, které se podílely na výchově,“ nastiňuje Řezníček. „Jsou tam záležitosti, které nejsou úplně jednoduché a musí se probrat,“ poznamenává funkcionář Kmoníček. Možná se lehce změní licenční řád. Co se v dokumentu neobjevuje, je možnost, že vítěz první ligy by mohl postup přenechat jinému zájemci. „Definitivní slovo by ale měl výkonný výbor svazu, který postoupení práva na další tým může zamítnout,“ podotýká Řezníček.

6.A co první liga?

Koronavirus nenavádí svaz jen k výjimečným změnám v extralize. Náhlé březnové utnutí sezon způsobilo, že následující prvoligový ročník může mít až 19 účastníků. „Přihlášky mohou kluby posílat do 22. května,“ informuje mluvčí svazu Zdeněk Zikmund. Chomutovu sice visí nad propastí bankrotu, účast zvažuje třeba „šťastný postupující“ z Vrchlabí. I přesto může mít český hokej rekordní počet profiklubů paradoxně navzdory době, která profesionálnímu sportu příliš nepřeje. V sezoně 2021/22 se počet prvoligových týmů sníží na šestnáct.

Návrh

Hokejová extraliga v příštích sezonách

2020/2021

14 týmů, nikdo nesestupuje, postoupí vítěz 1. ligy

2021/2022

15 týmů, nikdo nesestupuje, postoupí vítěz 1. ligy

2022/2023

16 týmů, dva sestupují, třetí nejhorší hraje baráž s vítězem 1. ligy