Co bude dál s Růžičkou? Po konci ve Spartě zatím žádného zájemce nenašel

Praha Hokejový útočník Vladimír Růžička mladší je po vyhazovu ze Sparty bez práce a je zřejmé, že bude muset slevit z nároků. Právě lukrativní plat byl hlavním důvodem, proč se ho Pražané zbavili. Syn slavného trenéra bude muset jít s penězi dolů i kvůli koronavirové krizi.

Růžička před rokem zářil: dostal smlouvu ve Spartě, která mu předem zaručovala, že se s ním počítá jako s jedním z hlavních lídrů. Vysoký plat ho předurčoval do první, nejhůře do druhé formace.

Trenéry ovšem nepřesvědčil a jeho role slábla. Až nakonec skončil ve čtvrté pětce. I toto stigma teď zhoršuje jeho vyjednávací pozici. Tedy minimálně v případě, pokud bude trvat na nadstandardních finančních podmínkách. Jednatřicetiletý centr se totiž nechce vzdát touhy být v novém působišti klíčovým hráčem.



Potvrzují to i slova i jeho agenta Michala Sivka, jenž říká: „Snažíme se Vláďu nabízet a získat pro něj tým, kde dostane pozici, kterou ve Spartě neměl, aby byl spokojený.“

Samotný hráč byl ze svého konce ve Spartě zklamaný, byť sám vzhledem k průběhu sezony dobře tušil, že to není ono.

Vladimír Růžička dohlíží na kotouč, který putuje do branky Karlových Varů.

„Děkuju za zájem, ale zavolejte, až budu mít nové angažmá,“ reagoval.



Sivek tvrdí, že centrů jako Růžička je na hráčském trhu málo. Jako správný agent je přesvědčený o jeho výkonnosti, kterou „potvrdil i statisticky vzhledem k prostoru, který dostal na ledě.“

Objevují se však hlasy, které kritizují jeho dlouhodobé nedostatky: horší bruslení, malou agresivitu, neschopnost hrát do těla, menší přizpůsobivost k defenzivní práci a také nevelkou ochotu tvrdě pracovat v tréninku. V posledních dvou bodech se ostatně shoduje se svým otcem, jenž se však jako trenér zcela proměnil a před lety přiznal: „Hráč jako já by v mém týmu neměl šanci.“



Růžička starší byl však větší talent, který hrál navíc v jiné době. Dnes se klade extrémní důraz na pracovitost.

Přesto se hokejovým zákulisím nesla zpráva, že by měl Růžička mladší znovu nastupovat pod svým otcem, který ho vedl ve Slavii a v Chomutově a jenž nyní působí v Hradci Králové. Jenže doladění tohoto transferu je momentálně v nedohlednu.

Sivek dokonce tvrdí: „Jsou to jen spekulace, s Hradcem jsme v tuto chvíli o Vláďovi vůbec nemluvili. Jeho odchod ze Sparty je čerstvá informace, řešíme to teprve chvíli a uvidíme, co bude. Zatím nemáme konkrétní tým. Jsem ale přesvědčený, že nabídek bude víc.“

A co zahraničí? I to by pro Růžičku mohla být varianta a také nová zkušenost. Před lety se neúspěšně pokoušel přesvědčit na zkoušce v lotyšské Rize. I tady však situaci komplikuje koronavir a zavřené hranice.

Nikdo v tuto chvíli netuší, co bude. Ani Vladimír Růžička mladší.