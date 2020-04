Podpásovka Jágrovi. Hokejový svaz navrhuje dvě sezony bez sestupu a rozšíření extraligy

praha Hokejový svaz navrhuje, aby v příštích dvou sezonách z extraligy nikdo nesestupoval a elitní soutěž rozšířil vždy jeden tým z první ligy. Od roku 2023 by se hrála baráž. Návrh, který je reakcí na koronavirovou krizi a očekávané ekonomické dopady, musí schválit kluby. Informovala o tom Česká televize.

„Jsem zásadně proti jakémukoliv uzavírání extraligy, ale tahle situace je velice mimořádná a další dopady jsou jen těžko predikovatelné,“ řekl České televizi ředitel extraligy Josef Řezníček.



„První dva roky jsou o tom, aby se extraligová mužstva vzpamatovala, stabilizovala, vyhranily se kádry a ochránily se investice. I po jednání s marketingovým partnerem soutěže nevíme, jak bude situace v tomto ohledu vypadat dál,“ připustil Řezníček.

Ředitel extraligy Josef Řezníček.

Vedení svazu počítá s tím, že by se extraliga v nadcházejících dvou ročnících vždy rozrostla o jeden tým, jímž bude vítěz druhé nejvyšší soutěže. Od sezony 2022/2023, do které by vstoupilo 16 týmů, by se pak počet účastníků i díky znovu zavedené baráži snížil zpátky na současných 14 mužstev.



O možnosti uzavření extraligy bez hrozby sestupu se spekulovalo již během uplynulé sezony, kterou zkrátila pandemie koronaviru. Ze soutěže sestoupilo Kladno s hrajícím majitelem Jaromírem Jágrem, mezi elitu se vrátily České Budějovice.