Hnilička spojkou mezi vládou a sportovci: Chceme prosadit 130 lidí na zápasech, není snadné vyhovět všem

Praha Stojí v čele Národní sportovní agentury a momentální situace kolem koronavirové pandemie jeho schopnosti pořádně prověřuje. Bývalý hokejový brankář Milan Hnilička (poslanec za hnutí ANO) je nyní spojkou mezi českými sportovci a vládou, které předává podněty a nabízí nejvhodnější řešení.

Mezi ně patří i aktuální navýšení maximálního počtu osob, které mohou být přítomny při fotbalových ligových zápasech, aby se plně zajistil jejich provoz i mediální výstup. „Navrhujeme ministerstvu zdravotnictví 130 osob,“ říká v e-mailovém rozhovoru pro LN Hnilička s tím, že tento limit chce prosadit také pro další profesionální klání, která se odehrávají na venkovních prostranstvích.



Lidovky.cz: Je teď náročné vyhovět přáním sportovců a zároveň myslet na potřebná opatření?

Je to náročné, ale sportovní prostředí chápe, že zdraví je to nejdůležitější, a tudíž potřebná opatření musí mít vždy prioritu, a proto nelze vždy vyhovět přáním sportovců a sportovních organizací. Vždy se snažíme navrhovat takový konsenzus, kterým co nejvíce vyhovíme sportovnímu prostředí, ale zároveň s ním souhlasí i epidemiologové a jiní odborníci ministerstva zdravotnictví.

Lidovky.cz: Jak vůbec vaše spolupráce s vládou momentálně vypadá a jaký vliv máte?

Naše hlavní úloha je sbírat podněty od sportovního prostředí, zejména od sportovců, klubů a svazů. Jejich podněty vyhodnocujeme a poté představujeme na ministerstvu zdravotnictví návrhy, jak by mohlo podle našich představ probíhat uvolňování opatření ve sportu, a debatujeme o nich s epidemiology a ministrem zdravotnictví. Opatření, která ministr zdravotnictví se svým týmem posoudí pozitivně, předloží na vládu k projednání.

Lidovky.cz: Už nyní mohou lidé aspoň trochu sportovat, ulevilo vám to od četných žádostí aspoň trochu?

Naopak. Jak probíhá uvolňování postupně, chodí nám týdně stovky dotazů, jaká je tedy aktuálně situace, v kolika lidech se smí sportovat, jestli je potřeba rouška ke sportování, zdali se otevřou vnitřní sportoviště a podobně. Co se týká žádostí o uvolnění opatření, těch je, řekl bych, pořád stejně.

Lidovky.cz: Od posledního květnového týdne se mohou pořádat profesionální zápasy a závody s omezeným počtem účastníků. Nejdříve se mluvilo o padesáti osobách, přičemž hned obratem se zjistilo, že zápas fotbalové ligy v takovém počtu zajistit nelze. Jak se na tohle číslo přišlo? Projednávala to vláda s NSA?

To, že řešíme dřívější start fotbalové ligy, je výsledkem velmi dobře zvládnuté epidemiologické situace v našem státě, protože podle našich posledních zpráv například Francie řeší úplný opak, a to nucené ukončení sezon ve všech sportovních odvětvích. Finální číslo s ministerstvem zdravotnictví intenzivně komunikujeme, nicméně nedokážu v tuto chvíli říci, jak bude vypadat, finální slovo bude mít vláda. U fotbalu jsme po diskusi s vedením Ligové fotbalové asociace navrhli ministerstvu omezení 130 osob na jednom stadionu v jeden čas s tím, že se do něj počítají hráči, realizační týmy, techničtí pracovníci, lékaři, komisaři, rozhodčí, zástupci médií bez možnosti návštěvy diváků. Odehrát ligový fotbalový zápas v omezení padesáti osob je opravdu nemožné.

Lidovky.cz: V jakém stavu jsou jednání o navýšení limitu?

Pan ministr i epidemiologové se k tomuto návrhu staví kladně a jsem pevně přesvědčen, že ve finálním rozhodnutí bude toto číslo navýšeno minimálně na zmíněných 130 osob.

Lidovky.cz: Platilo by to obecně, nebo má jít pouze o výjimku pro fotbal?

Nemůžeme preferovat pouze fotbal na úkor jiných sportů, ta opatření musejí mít logiku a být férová pro všechny. Dokážu si tedy představit povolení 130 osob na zápas bez diváků na utkání venkovních profesionálních soutěží a závodů.

Lidovky.cz: Postupné rozvolňování v první vlně nezahrnulo tréninky mládeže a amatérů, vznikla dokonce petice, aby mohli sportovat dříve než v červnu. Jak to tedy vypadá nyní?

Bylo to hlavní téma našich jednání s ministerstvem zdravotnictví a současná situace je taková, že amatéři a děti mohou na venkovních sportovištích trénovat v počtu deseti osob a k tomu trenér. To už stačí pro většinu kolektivních sportů, které se dají provozovat venku – můžete hrát basket pět na pět, volejbal, fotbal, pozemní hokej, atletické štafety a celou řadu dalších sportů. Co se týká vnitřních sportovišť, otevřeny jsou posilovny a studia pro různé sportovní lekce typu TRX, jóga, fit box – tam jsou omezení na maximální počet osmi osob na jedné lekci, s rozestupy mezi jednotlivými sportovci a nutnosti nošení roušek.

Lidovky.cz: Počítali jste už finanční ztráty v českém sportu způsobené koronavirovou pandemií?

Vzhledem k tomu, že koronavirová epidemie pořád probíhá, nelze v tuto chvíli určit celkové finanční ztráty.

Lidovky.cz: Čeho se nouzový stav a pravděpodobná následná krize dotkne ve sportu nejvíc?

Zřejmě profesionálního sportu a provozovatelů sportovišť. Firmy nebudou mít po krizi tolik prostředků, aby mohly podporovat sport, a to podle mě pocítí profesionální kluby napříč všemi sporty. U provozovatelů sportovišť je rovněž provozní výpadek z nájmů a vstupů velmi citelný a určitě ovlivní například plánované investice do rekonstrukcí nebo rozšíření daných sportovišť.