ČUS: Nejvýše v deseti, při dodržování pravidel. Trénovat mohou nově i amatéři a děti

Praha Díky uvolňování vládních opatření mohou začít v omezeném počtu deseti lidí i společné venkovní tréninky amatérských sportovců včetně dětí a mládeže. S odkazem na výklad svého advokáta to dnes uvedla Česká unie sportu (ČUS). V pondělí se mohou podle ní vedle posiloven otevřít pro veřejnost také další vnitřní sportoviště.

Od pátku vláda zrušila omezení volného pohybu osob a zvýšila počet lidí, kteří mohou společně pobývat na veřejnosti, ze dvou na deset. Povolena je i spolková činnost pro maximálně deset lidí. Podle ČUS z toho vyplývá posun pro amatérské sportovce. „Do hry se tak vracejí kolektivní sporty pro veřejnost jako fotbal, basketbal, volejbal a další,“ uvedl právník ČUS Daniel Viduna v tiskové zprávě.



V desetičlenných skupinách by měly být možné i společné organizované tréninky. Stejný výklad jako ČUS má i Svaz lyžařů České republiky. „Mám už reakce z úseků svazu a jednotlivých oddílů. Nelení, nezahálí a chtějí se ihned pustit do tréninku. Tuto aktivitu stoprocentně podporuji,“ uvedl prezident lyžařského svazu Lukáš Heřmanský. Pro tréninky by platil současný obecný režim na venkovních sportovištích, tedy uzavření zázemí s výjimkou zpřístupnění toalet a možnost sportovat bez roušky.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) na páteční tiskové konferenci na přímý dotaz ohledně organizovaných tréninků v deseti lidech odpověděl, že k tomu jeho úřad teprve připraví výklad.

ČUS řešil problémy s hygienou při sportování.

Od pondělí se otevřou posilovny. Podle ČUS je možné za předepsaných podmínek zpřístupnit pro veřejnost i další vnitřní sportoviště, jako jsou prostory pro badminton, squash nebo stolní tenis. Chystané otevření těchto svých prostor už oznámilo jedno z pražských sportovních center. Na rozdíl od venkovních sportovišť je třeba uvnitř sportovat s rouškou.



Vládní opatření hovoří o komerčním provozu a komerčních pronájmech. Není z něj jasné, zda bude možné při dodržení stejných podmínek provozovat i organizovaný sport. „Musím bohužel konstatovat, že taková činnost není aktuálními usneseními vlády nijak upravena. Lze však usuzovat, že pokud bude taková činnost realizována v obdobném režimu jako pro sportování veřejnosti, neměl by nastat žádný rozpor. Bude však vhodné situaci nadále sledovat,“ uvedl advokát ČUS.

Nařízení vlády se nezabývá situací profesionálních sportovců. Právní expert ČUS si ale myslí, že by měli mít přístup i na vnitřní sportoviště minimálně za podmínek stanovených pro veřejnost. Zatím mohou trénovat venku. Nově by to mělo být v desetičlenných skupinách místo současných osmičlenných.

Fotbalisté a další profesionálové by mohli mít také povolené širší spektrum tréninkových aktivit. „Z části upravující režim činnosti profesionálních sportovců vypadl zákaz provádět kontaktní, soubojová cvičení, a proto se lze domnívat, že je opět možné provádět i kontaktní sporty,“ upozornil Viduna.