Výhru Hradce nad Vítkovicemi řídil Hronek. Boleslav přehrála Kometu, Motor ještě nevyhrál

Praha Čtyři dohrávky a jednu předehrávku z pěti různých kol obstarala ve středu hokejová extraliga. Co se ukázalo? Kometa a České Budějovice se trápí, oba týmy opět prohráli. Brňané nestačili 1:2 v Mladé Boleslavi, nováček z jihu Čech padl 2:3 v Karlových Varech, byť měl už dvougólový náskok.

Zabral Hradec Králové, jenž doma přetlačil Vítkovice těsně 3:2. Radost má Zlín, jenž uspěl v Olomouci poměrně suverénně 4:1. Smutek naopak panuje v Liberci, jenž v prestižní bitvě silných ztratil vedení a nakonec s Třincem prohrál v domácím prostředí 1:3.



Hradec Králové - Vítkovice 3:2

Vstup do zápasu vyšel lépe hostům, kteří se dostali už v páté minutě do vedení. Bylo to po nádherné akci, kdy Hruška podržel puk a ve správnou chvíli ho naservíroval před branku, kde měl Lakatoš už jednoduchou pozici. Domácí vyrovnali v páté minutě druhé třetiny, kdy Koukal nezazmatkoval a uviděl Smoleňáka vracejícího se na led z trestné lavice. Hradecký kapitán sólo vyřešil znamenitě bekhendovým blafákem. Rozhodnutí přišlo v páté minutě třetí části, to se v přesilovce prosadil tvrdou ranou obránce Hronek.



David Kočí (Hradec Králové): „Jsme samozřejmě spokojeni se třemi body, ale také s hrou, která se diametrálně zlepšila proti výkonu, který jsme podali v posledním zápase ve Vítkovicích. Tam nám chybělo nasazení, teď jsme bruslili, šli do soubojů, dohrávali jsme je.“

Darek Stránský (Vítkovice): „Domácí byli tentokrát o kousíček živější. Především od druhé třetiny nás mačkali, jen naše urputnost je nepustila do větších šancí. Body jsme mohli získat jen bezchybnou hrou, ale my jsme jednu chybu ve hře udělali.“

Mountfield Hradec Králové - HC Vítkovice Ridera 3:2 (0:1, 1:0, 2:1) Branky a nahrávky: 25. Smoleňák (Koukal), 45. Hronek (Orsava, Zámorský), 58. Hronek (Koukal) - 5. Lakatoš (J. Hruška, V. Polák), 59. J. Hruška (P. Trška). Rozhodčí: Šindel, Pešina - Šimánek, Zíka. Vyloučení: 4:8. Využití: 1:0. Bez diváků

Sestavy: Hradec Králové: Mazanec - Nedomlel, Zámorský, Hronek, Blain, Jank, F. Pavlík - Smoleňák, Cingel, M. Chalupa - Kelly Klíma, V. Růžička ml., J. Sklenář - Lev, Kevin Klíma, Perret - Orsava, Koukal, R. Pavlík - Pilař. Trenér: V. Růžička st. Vítkovice: Dolejš - Štencel, R. Polák, L. Kovář, Polášek, Koch, P. Trška - Schleiss, Marosz, L. Krenželok - Lakatoš, J. Hruška, V. Polák - Mallet, J. Mikyska, Dej - T. Kubalík, Werbik, Dočekal. Trenér: Trličík.

Filip Hronek v souboji u hrazení s Rastislavem Dejem.

Mladá Boleslav - Kometa Brno 2:1

Na první gól se v Boleslavi čekalo až do 38. minuty, kdy se prosadil Zohorna. K němu prppasíroval v přesilovce puk Zbořil, následovalo rychlé zakončení bekhendem přesně do růžku brněnské branky. Kometa po změně stran díky Schneiderovi, jenž zužitkoval rychlý brejk, vyrovnala. Ovšem domácím zajistil vítězství v čase 52:00 Kousal, k němuž se dostal kotouč po ose Ševc, Flynn. Následovala přesná střela k tyči. Středočeši už těsné vedení udrželi.

BK Mladá Boleslav - HC Kometa Brno 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) Branky a nahrávky: 38. R. Zohorna (A. Zbořil, D. Šťastný), 52. P. Kousal (Flynn, Ševc) - 46. Schneider (J. Zbořil). Rozhodčí: Pražák, Kika - Ganger, Klouček. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. Bez diváků.

Sestavy: Mladá Boleslav: Krošelj - Šidlík, Ševc, Dlapa, Pláněk, Bernad, Fillman - Lunter, R. Zohorna, D. Šťastný - Jääskeläinen, A. Zbořil, Kotala - Flynn, O. Najman, P. Kousal - J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský. Trenéři: Rulík a Patera. Brno: Klimeš - Freibergs, O. Němec, Pyrochta, J. Zbořil, Gulaši, F. Král - Zaťovič, Klepiš, L. Horký - Vincour, Rákos, Schneider - Matěj Svoboda, Kusko, Kunc - Plášek, Brabenec. Trenér: L. Zábranský st.

Karlovy Vary - České Budějovice 3:2

Ani tenotkrát Budějovice nevyhrály, byť se v utkání dostaly dokonce do dvougólového vedení po trefách Doležala ze třetí minuty a Jonáka z deváté. Domácí však ještě do první sirény snížili díky Zábranskému, jenž také v polovině duelu vyrovnal tvrdou ranou a dokonal tím dlouhý tlak Západočechů. Ti obrat dokonali v čase 47:20, kdy se bez přípravy prosadil dělovkou Koblasa.

HC Energie Karlovy Vary - Madeta Motor České Budějovice 3:2 (1:2, 1:0, 1:0) Branky a nahrávky: 19. L. Zábranský ml. (Vondráček), 33. L. Zábranský ml. (Lauko), 48. Koblasa (Šenkeřík, D. Kaše) - 3. Z. Doležal (Pýcha), 9. Jonák (D. Voženílek). Rozhodčí: Jeřábek, Vrba - Votrubec, Ševic. Vyloučení: 4:4, navíc Skuhravý (Karlovy Vary) 10 min. Využití: 1:0. Bez diváků.

Sestavy: Karlovy Vary: F. Novotný - M. Rohan, Šenkeřík, Plutnar, Graňák, L. Zábranský ml., Pulpán, Weinhold - Flek, D. Kaše, Lauko - O. Beránek, Vildumetz, T. Mikúš - Kohout, Černoch, Koblasa - Vondráček, Skuhravý, Redlich. Trenér: Pešout. České Budějovice: Čiliak - Plášil, Vydarený, Slováček, Pýcha, Allen, Pavel - Jonák, Prokeš, D. Voženílek - M. Beránek, R. Přikryl, Martin Novák - Holec, Indrák, Christov - Z. Doležal, Michnáč, Karabáček. Trenér: Prospal.

Liberec - Třinec 1:3

Mohlo by se zdát, že gól do šatny je z psychického hlediska klíčový. V čase 19:22 ho po rychlé kombinaci dal liberecký Griger, který zblízka prostřelil gólmana, ale Třinec to nepoložilo. Obrat zařídil Zadina. Nejprve v polovině utkání vyrovnal po rychlém brejku ranou z kruhu, a ve třetí části výsledek otočil po tlaku Slezanů střelou ze stejného místa. Bílí Tygři se snažili, leč marně. Naopak v závěru inkasovali potřetí.

Bílí Tygři Liberec - HC Oceláři Třinec 1:3 (1:0, 0:1, 0:2) Branky a nahrávky: 20. Gríger (J. Vlach, P. Jelínek) - 32. F. Zadina (Marcinko, Martin Růžička), 44. F. Zadina (O. Kovařčík, Jaroměřský), 60. Gernát (Martin Růžička, Jašek). Rozhodčí: R. Šír, Hradil - Rampír, Špringl. Vyloučení: 6:5, navíc J. Vlach (Liberec) 10 min. Využití: 1:1. Bez diváků.

Sestavy: Liberec: Kváča - Šmíd, Knot, T. Hanousek, Rosandič, Derner, T. Havlín - Lenc, Bulíř, Birner - Gríger, Filippi, T. Rachůnek - Zachar, P. Jelínek, A. Musil - Průžek, A. Najman, J. Vlach. Trenér: P. Augusta. Třinec: J. Štěpánek - M. Doudera, Gernát, D. Musil, Galvinš, Kundrátek, Jaroměřský - Martin Růžička, P. Vrána, M. Stránský - Chmielewski, Marcinko, F. Zadina - O. Kovařčík, Jašek, M. Kovařčík - Dravecký, Miloš Roman, Hrehorčák - Hrňa. Trenér: Varaďa.

Olomouc - Zlín 1:4

Zlín neproměnil v úvodu utkání trestné střílení - Honejsek s kličkou do bekhendu neuspěl. Hosty to mrzet nemuselo. Hodně jim pomohl Köhlerův gól 39 vteřin před první sirénou, kdy pohotově zasunul odražený kotouč od mantinelu do sítě. Po změně stran zvýšil náskok Šlahař po pěkné kombinaci. Olomouci sice vrátil zkraje třetí třetiny naději Káńa kuriózní tečí, ale veškeré pochybnosti o vítězi vymazal v 51. minutě Sedláček, jenž tečoval Žižkovu ránu od modré.