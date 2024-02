Brankář Mrázek s Chicagem vybojoval bod proti Winnipegu

Po zápase na ledě posledního Chicaga se Winnipeg díky výhře 3:2 po prodloužení s ziskem 75 bodů dostal přes Colorado na průběžné druhé místo Centrální divize. Favorizovaní Jets si vypracovali dvougólový náskok, když se v 15. a 22. minutě prosadil dánský útočník Nikolaj Ehlers. Ukončil tak svou desetizápasovou sérii bez vstřelené branky.

Blackhawks však ještě před druhým odchodem do kabin vrátil do kontaktu Colin Blackwell a na poslední minutu si schoval vyrovnání Tyler Johnson, jenž skóroval v čase 59:17 při závěrečné snaze s odvolaným Petrem Mrázkem.

„Odehráli jsme opravdu skvělou třetí třetinu. Většinu času jsme drželi puk a dařilo se nám kontrolovat hru,“ uvedl trenér Blackhawks Luke Richardson.

V následném prodloužení ovšem brankář Mrázek inkasoval potřetí, když se už po 25 vteřinách hry prosadil kanonýr Jets Kyle Connor. U všech tří branek Winnipegu asistoval ofenzivní obránce Josh Morrissey.

„Jen jsem zkusil poslat puk před branku. Naštěstí pro nás se odrazil od nějaké brusle a propadl až za brankáře,“ popsal svou trefu Connor.

Druhou domácí prohru za sebou neodvrátil Edmonton. Po nezdaru 5:6 po prodloužení s Bostonem se Oilers po výsledku 2:4 neradovali ani proti Minnesotě. Ta ofenzivním hvězdám kanadského celku dovolila jen dvě využité přesilovky.

V 31. minutě Leon Draisaitl vyrovnával na průběžných 1:1 a v 55. minutě Zach Hyman snižoval na 2:3. U obou branek asistoval kapitán mužstva Connor McDavid. Mužem zápasu byl ale útočník Wild Matt Boldy, jenž vstřelil první i nakonec rozdílovou třetí branku hostů.

„První dvě třetiny se nám v útoku příliš nedařilo. Nedokázali jsme soupeře zatlačit a vypracovat si nějaké výraznější šance. Ve třetí části jsme to ale zlomili,“ řekl gólman Filip Gustavsson, jenž zlikvidoval 41 ze 43 pokusů Oilers.

Po trefách Dmitrije Voronkova a Zemguse Girgensonse byl stav utkání mezi Columbusem a Buffalem dlouho nerozhodný 1:1. Souboj týmů ze spodních pater tabulky NHL rozsoudila až 44. minuta, kdy se za hostující Sabres prosadil obránce Connor Clifton.

Zadák, který před sezonou přišel z Bostonu, se prosadil po 71 zápasech a vstřelil první gól v dresu Buffala. „Myslím, že kdyby kluci dobře nepracovali před brankou, gól by to nebyl. Takhle ale gólman nic neviděl a puk propadl až do branky,“ líčil Clifton.

Výsledky

Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 2:3P (0:1, 1:1, 1:0 - 0:1) Góly:

35:57 Blackwell (S. Jones)

59:17 T. Johnson (Dickinson, S. Jones) Góly:

14:47 Ehlers (DeMelo, Morrissey)

21:49 Ehlers (Morrissey)

60:25 Connor (Morrissey) Sestavy:

Mrázek (Söderblom) – A. Vlasic, S. Jones (A), Korchinski, Megna, Tinordi, I. Phillips – N. Foligno (A), Bedard, Kurashev – Blackwell, Dickinson (A), Joe. Anderson – Beauvillier, T. Johnson, T. Raddysh – Re. Johnson, Entwistle, Donato. Sestavy:

Hellebuyck (Brossoit) – Morrissey (A), DeMelo, Dillon, Pionk, Samberg, Stanley – Connor, Scheifele (A), Vilardi – Perfetti, Monahan, Ehlers – Niederreiter, Lowry (C), Appleton – M. Barron, Naměstnikov, Iafallo. Rozhodčí: Sandlak, Rank – Jackson, Daisy Počet diváků: 18 891

Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 1:2 (1:1, 0:0, 0:1) Góly:

12:05 Voronkov (Marčenko, Provorov) Góly:

16:16 Girgensons (Okposo, Clague)

43:05 Clifton (Bryson, Benson) Sestavy:

Tarasov (Merzļikins) – A. Boqvist, Werenski (A), Severson, Provorov, Gudbranson (A), Bean – Roslovic, Jenner (C), J. Gaudreau – Marčenko, Voronkov, Činachov – Danforth, Sillinger, K. Johnson – Olivier, Kuraly, Texier. Sestavy:

Luukkonen (Comrie) – Jokiharju, Dahlin (A), Clifton, Bryson, Clague, Ry. Johnson – Tuch, T. Thompson, J. Skinner – Cozens, Mittelstadt, Greenway – Peterka, Krebs, Benson – Okposo (C), Girgensons (A), Robinson. Rozhodčí: Schlenker, Charron – Alphonso, Marquis Počet diváků: 18 943