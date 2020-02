Začali to brát vážně. Ubrali z politiky a řídí klub sportovně, říká o pardubickém vzestupu Říha

Praha Už nejsou poslední. Stáhli patnáctibodovou ztrátu na Kladno a mají osud ve svých rukou. Hokejisté Pardubic a spolu s nimi i početný houf věrných fanoušků doufají v záchranu extraligy. Vypadá to skutečně slibně. „Něco se v klubu změnilo,“ glosuje situaci Miloš Říha, reprezentační kouč, který je s východočeským klubem spjatý.

Věříte, že se klub zachrání?

Důležité je, že tým dokázal vyhrát důležité zápasy: v Hradci, ve Vítkovicích i naposledy se Zlínem. Teď stojí v cestě Kladno, to bude stěžejní zápas. Je vidět, že díky příchodu zkušených hráčů vznikla úplně jiná atmosféra. K tomu se přidal uzdravený Kousal, zabral Tybor. Pardubice teď mají docela silné mužstvo, které si začalo i věřit. Pokud vše podpoří dobrá obrana a brankář, tak by se záchrana mohla povést. Ale pozor: i když se to povede, tak tím práce nekončí. Výsledky jsou dlouhodobý problém.

Berete jako zázrak, že se Pardubice dokázaly ještě zvednout?

Nastala změna. Přišel pan Dědek, který klub podpořil finančně. A začali to brát vážně - ubrali z politiky a začali řídit klub sportovněji.

Jak to myslíte?

Že klubu vládlo vedení, které dělalo nesportovní kroky. Teď od toho trochu ubrali. Nechali rozhodovat lidi, kteří sport dělali. To, že se pracuje jinak, je vidět i na ledě. Toho si můžete všimnout i z dálky, aniž byste měl detailní přehled o dění v klubu.

Co se změnilo hlavně?

Nadšení a elán je jiný. Ale nemají vyhráno, musí to dotáhnout do konce. Byla by škoda, kdyby takové město a fanoušci přišli o nejvyšší soutěž. Všechny kluby mají do Pardubic blízko, protože jsou uprostřed republiky.

Budí ve vás naději na záchranu i výsledky Kladna, které je na tom po devíti prohrách za sebou hodně špatně hlavně psychicky?

Kladno odehrálo naposledy dobrý zápas s Libercem a mnohdy zápasy prohraje jen o gól. Proto jde hlavně o tu psychiku. Tady záleží na Jardovi Jágrovi, v jaké je pohodě a kondici. Rytíři nemají zase tak silné mužstvo a ani neudělali tolik změn na konci přestupního období. Nemají moc zkušených hráčů, navíc se jim zranil brankář Godla, který je držel nad vodou. Spíš dostávají rány a ztrácí vyhrané zápasy. To hráčům nedělá dobře.

Hokejisté Pardubic oslavují branku.

V této situaci jim asi nezbývá než bojovat, viďte?

Tohle oni umí. Tak loni postoupili a tak se vyšvihli v půlce sezony ze dna. Asi na bojovnost zapomněli. Musí se k ní vrátit zpátky, jenže to vždycky zabere nějaký čas. Sešup je rychlý, ale dostat se nahoru je dřina. To je v životě normální.

Pardubice zvedla také bojovnost. Vidíte i jiné aspekty?

Vrátil se Tomáš Rolinek, přišel Michal Vondrka, po zranění začal hrát Kousal, zabral Tybor. Mají tři vyrovnané formace. A mladí kluci to vzali za své. Chytá jim i brankář.

Proč to nešlo předtím?

Bohužel těch změn bylo v posledních letech až moc- ve vedení, na trenérském postu i v týmu. Za šest sezon se tam vyměnilo tolik lidí, že to nemůže dělat dobrotu. Hlavně je tam minimum pardubických odchovanců a prostor dostávali cizinci a to nikdy nedělalo v Pardubicích dobrotu. Vždycky tam muselo být větší procento domácích. Mladé kluky tam mají a pokud je tři čtyři sezony trpělivě ohrajou, tak jim ti kluci vyrostou a budou silní.¨

Hráči Pardubic oslavují vítězné derby nad Hradcem.

Poslední dobou se probírají hlavně Kladno a Pardubice, ale do sestupu je namočený i poslední Litvínov. Má sice dva zápasy k dobru, ale proti těžkým soupeřům - Třinci a Hradci...

... Hlavně tyhle zápasy musí vyhrát. Je fajn mít dvě utkání k dobru a k tomu i lepší vzájemné utkání, takže vlastně tři, ale když je nevyhrajete, tak je vám to k ničemu. Ono to také není jednoduché. Zvlášť v jejich situaci. Litvínov něčeho dosáhl, uspokojil se, ale někteří hráči už řekli své a nových je málo. Takže to také lepí ze všech stran. V momentální formě to budou mít také těžké. Na sestup vidím pořád čtyři mužstva - řadím tam stále i Vítkovice.

Opravdu? Vždyť poslední dobou vítězí.

Ale pořád jsou v tabulce dole, náskok nemají dostatečný.

Co bude v závěru sezony rozhodující? Forma? Psychické rozpoložení?

Rozhodovat bude každý zápas, ne momentální forma. Důležité bude, kdo se bude nejlíp cítit, ale rozhodne, kdo do toho dá nejvíc. Může se stát, že dostanete dva blbé góly a jste zase zpátky. Nejde mluvit o tom, že je někdo ve formě. Zápasy jsou jednou nahoru, jednou dolů. Šňůru prohraných zápasů má akorát Kladno. Poslední dobou prohrávají o gól. Buď je to posílí, nebo je to srazí na zem. Nejdůležitější bude nadcházející zápas s Pardubicemi. Jestli teď prohrají, tak to budou mít hodně těžké.