Česko 7:2 Norsko. Poklidný zápas pro Čechy, dvakrát se prosadil Hronek s Frolíkem

bratislava Čeští hokejisté uspěli i ve druhém utkání na mistrovství světa, když v Bratislavě porazili ve skupině B Norsko vysoko 7:2. Po dvou gólech dali obránce Filip Hronek a útočník Michael Frolík. Oba si připsali i nahrávku.

Skupina B (Bratislava): ČR - Norsko 7:2 (3:1, 2:0, 2:1) Branky a nahrávky: 3. Hronek (J. Voráček, Frolík), 7. Hronek (D. Kubalík, Řepík), 16. Frolík, 24. Frolík (Voráček), 34. Řepík (D. Kubalík, Hronek), 42. Chytil (Rutta, J. Vrána), 45. D. Kubalík (Jan Kovář) - 11. T. Lindström (Holös, Martinsen), 41. Olden (M. Olimb). Rozhodčí: Kaukokari (Fin.), Schukies (Něm.) - Leemakers (Niz.), Šišlo (Rus.). Vyloučení: 7:4. Využití: 2:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 9033.

Svěřenci kouče Miloše Říhy, kteří nastoupili tentokrát se Šimonem Hrubcem v brance, měli zápas pevně v rukách. A to i přesto, že po dvou Hronkových gólech na začátku zápasu nechali Seveřany snížit. Pak se prosadil dvakrát Frolík a krátce po polovině utkání zvýšil už na 5:1 Michal Řepík. Na gól Norů ve třetím dějství odpověděli Filip Chytil a Dominik Kubalík.

V neděli má český tým volný den, stoprocentní bilanci bude hájit v pondělí od 16:15 proti Rusku.

Bartošák, jenž až do rána asistoval u narození syna Damiana v Ostravě, zůstal pouze na střídačce. Do brankoviště se postavil Hrubec a premiéru na MS mu usnadnil vynikající vstup do zápasu. Poprvé Češi udeřili jen o chvilku později než proti Švédům, které v pátek zdolali 5:2. Voráček od branky nabil Hronkovi, který s přispěním teče o Holösovu nohu otevřel skóre.

V sedmé minutě nebezpečně zakončoval Chytil, krátce poté už slavil Hronek druhý gól. Tentokrát mu nabil Kubalík a Hronek opět bez přípravy zavěsil ranou o horní tyčku. Pak notně pozlobil brankáře Haukelanda Tomáš Zohorna. V 10. minutě fauloval po nevyužité české přesilovce Palát a pykal jen 18 vteřin, neboť se krásně trefil Lindström.

Pro Nory to znamenalo, že po předchozích čtyřech vzájemných soubojích ukončili gólový půst proti českému týmu na světových šampionátech.

V polovině 14. minuty vyřadil Gudas ze hry Rosseliho Olsena, kterého zadkem zasáhl nepříjemně na koleno. V následné přesilovce usměrňoval puk Martinsen, Hrubec však předvedl pohotový zákrok. Frolík pak vyvážel puk a tak dlouho vybíral, koho osloví nahrávkou, až se nakonec rozjel do zakončení sám a sekundu před koncem oslabení zvýšil na 3:1.

Zkraje druhé části chybovali Norové při střídání a následná přesilovka se českému týmu hodně povedla. Voráček během ní nejprve napálil ranou zápěstím z kruhu tyč, chvilku nato ze stejné pozice oslovil dokonale přesně před brankovištěm bojujícího Frolíka a ten slavil druhý zápis do střelecké listiny.

Kovářův pokus vykryl Haukeland. Pokračovalo se za stálé převahy Čechů, kteří vyhráli druhou třetinu na střely mezi tyče drtivě 17:6 a mačkali Nory v jejich obranném pásmu i při hře pět na pět. Velkou herní převahu potvrdil k potěše Jaromíra Jágra ve vyprodaném hledišti ještě ve 34. minutě Řepík.

Norové poslali do branky od třetí třetiny dnešního náhradníka Holma a už po odehrání 52 vteřin snížili. Favorit však nepřipustil jakékoliv komplikace, byť z tempa trochu ubral. Už po 38 sekundách odpověděl Chytil po teči Ruttovy tvrdé rány, skóre pak uzavřel ve 45. minutě kanonýr Kubalík.