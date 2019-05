Dvanáct gólů za dva zápasy? To neni špatný, zářil Voráček. Obdivoval bratislavské prostředí

Bratislava (Od našeho zpravodaje) Trenér Miloš Říha ho chválí, že je to správný lídr. A kapitán Jakub Voráček může být spokojený, protože hokejová reprezentace válí. V Bratislavě na mistrovství světa po triumfu nad silným Švédskem zářila i proti houževnatému Norsku. „Myslím, že dvanáct gólů za dva zápasy není špatný,“ usmál se.

Nepřipomíná vám to šampionát 2011, kdy jste v Bratislavě předváděli fantastický hokej?

Já si ty výsledky nepamatuju, to je tak dlouho... Vím, že jsme prohráli až v semifinále, ale to je daleko. Máme za sebou první dva zápasy a celý tým je jiný, z toho starého jsme tu jen já a Michal Frolík. I hokej je jiný. Ale hrajeme dobře, to je pravda. Musíme v tom pokračovat.



Takhle dobře rozehraný turnaj Česko dlouho nemělo. Sám pamatujete mistrovství 2017 v Paříži, kde to bylo trápení. Vnímáte sílu týmu?

Kolikrát máte turnaj výborně rozehraný, a pak se něco podělá ve čtvrtfinále a můžete jet domů. Je výborný, že hrajeme dobře, věříme si, dáváme góly, hrajeme dobře dozadu a gólmani chytají skvěle. Ale je to tady o jednom zápase. Dá se najít hodně plusů, ale čeká nás hodně těžký oříšek.

Co bude největším úkolem, abyste ho zvládli?

Nesmíme polevit, fyzičku máme dobrou. A hlavně nesmíme mít rypáky nahoře, to by byl konec. Hrozně důležité je, že obránci podporujou útok. Dneska všichni tak dobře bruslí, že je fakt potřeba, jinak si málokdy vytvoříš nějakou šanci.

Co říkáte na Frolíka, který je nejlepším českým střelcem?

Tři góly, pálí v přesilovce i v oslabení, proti Švédům dal vítězný gól. On to v sobě má a vždycky měl. Je to jen o tom, jakou příležitost dostane.

Jak velkým faktorem je pro vaše výkony atmosféra na stadionu, který je plný českých fanoušků?

Obrovským. Bavili jsem se o tom už po Švédech, je to tady domácí prostředí a já jsem rád, že si to lidi užívají. My si to taky užíváme. Myslím, že dvanáct gólů za dva zápasy není špatný...

Obzvlášť ve dvou dnech za sebou.

Přesně tak. Na to, že jsme měli v nohou těžký zápas se Švédy jsme to zvládli dobře. Dá se říct, že jsme udrželi tempo celých šedesát minut, což je těžký. Norové všechno dohrávali, docela dobře bruslili. Důležité bylo, že jsme dali brzo gól. Od stavu 3:1 už jsme utkání kontrolovali.