Pokud budeme disciplinovaní jako s Němci, můžeme Kanadu porazit, myslí si Říha

Bratislava Trenér Miloš Říha ocenil, jak jeho svěřenci zvládli na hokejovém mistrovství světa roli favoritů ve čtvrtfinálovém souboji s Německem. Zamlouval se mu především týmový výkon, ale i trpělivost, kterou mužstvo ukázalo při dlouho vyrovnaném průběhu zápasu. Věří, že tým má sílu i na úspěch v semifinále proti Kanadě.

„Byl to dnes kolektivní výkon od prvního hráče do posledního. Navíc disciplinovaný, nebyli jsme tolik vylučovaní a to bylo nesmírně důležité. Na začátku jsme byli trochu zakřiknutí, byť jsme tam měli šance na góly. Kdybychom je dali, možná jsme se uklidnili dřív,“ řekl Říha novinářům.

Důležité podle něho bylo, aby hráči zůstali trpěliví. „Dneska jsme to na tom postavili a myslím, že si kluci dali říct. Se Švýcarskem to bylo bláznění a kluci si to řekli sami, my jsme jim to připomínali, bylo to dnes důležité,“ přitakal Říha.

Němci byli z jeho pohledu velmi zarputilým soupeřem. „Trochu špatně jsme kombinovali a špatně jsme se dostávali přes modré čáry. Dělali jsme tam chybičky a Němci z toho těžili, drželi nám střední pásmo,“ připomněl šedesátiletý trenér.

„Potom jsme se ale vrátili k tomu, co jsme s nimi hráli i v Karlových Varech (během přípravy), kdy jsme to hráli šířkou. Dostávali jsme se jednoduše do třetiny, vstřelili jsme důležitý gól, což nás uklidnilo, a ten závěr jsme zvládli,“ doplnil při hodnocení zápasu Říha.

Pro celý tým považuje za důležité, že se reprezentace po delší době prosadila opět mezi první čtyřku. Naposledy překonali Češi nástrahy čtvrtfinále před čtyřmi lety v Praze.



„Je dobře, že fanoušci nepřijeli jenom tak, fandí nám a český hokej se zase posunul o malinko výš. Neříkám, že jsme se posunuli nějak moc nebo že už je to nějaký odrazový můstek, ale ti kluci tomu opravdu dávají všechno,“ ocenil své svěřence Říha.

Velkým uklidněním pro tým byl zásah Dominika Kubalíka na 3:1 po polovině třetí třetiny. „Ten tlak byl obrovský. Němci přijeli a neměli co ztratit. My jsme těžili z té trpělivosti, kázně a disciplíny. Dnes jsme ani nebyli tolik vylučovaní, navíc ta oslabení jsme odehráli perfektně, což nám strašně zvedalo sebedůvěru,“ prohlásil Říha.

Českému týmu ale výrazně pomohl již vedoucí gól Jakuba Voráčka. „Mužstvo uklidnil. Kuba se snažil a chtěl to rozhodnout, první lajně to nešlo, ale počkali si zase na tu chvíli, kdy to rozhodli. Důležité však je, že všechny lajny byly v pořádku a hráči tam doplňovali jeden druhého.“

Říha plánoval, že než se s kolegy vrhne na přípravu na Kanadu, alespoň trošku si postup vychutná. Třeba i skleničkou vína. „Dávám si vždycky. Půjdeme zase na ten náš rituál, půjdeme na pivko, sedneme si spolu všichni a pak začneme zase pracovat,“ nastínil Říha.

Mimo sestavu zůstal útočník Jakub Vrána, loňský vítěz Stanley Cupu. „Máme promyšlené tahy se všemi hráči. Nejde o žádný risk. Víme, že je to brejkový hráč, víme, že je lehký a technický, což by nám na Němce nesedělo. Takže jsme se rozhodli takhle a nic jsme neriskovali. Proti Kanadě budu sestavu řešit úplně odznova,“ řekl Říha.

Nastínil přesto, co od zápasu očekává. „Kanada je špička, bruslařsky i technicky. Vyhovujou si, jsou tam obrovské hvězdy. Ale já si myslím, že se dá hrát s každým. Pokud budeme takhle disciplinovaní a vydržíme s nimi v tempu, tak máme šanci. I oni znervózněli v nějakých fázích a také měli štěstí. Takže proč bychom nemohli překonat i je?“ podotkl Říha.