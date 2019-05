Naštěstí Němci neměli den. Na medaili máme šanci i díky mladým klukům, říká bývalý útočník Janecký

BRATISLAVA Čtvrtfinálovou bitvu s Německem čeští hokejisté zvládli až díky vydařené třetí třetině. Soupeře zlomili čtyřmi góly a poprvé od roku 2015 si zahrají o medaile. „A s Kanadou se může stát cokoliv,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz bývalý útočník Otakar Janecký.

Český výkon ve čtvrtfinále ze začátku nebyl ideální a na hráčích byla znát nervozita. Zápas orámovaly i chyby obou brankářů. „U Bartošáka se na to zapomene, když jsme dali pět gólů,“ říká majitel olympijského bronzu Otakar Janecký.



Lidovky.cz: Co říkáte na výkon českého týmu ve čtvrtfinále?

Zaplaťpánbůh, že jsme postoupili. Bylo to vytrápené, ale historie se na to neptá. Prostě jsme v semifinále.

Lidovky.cz: Ze začátku to byl ale hodně nervózní výkon, souhlasíte?

Ono to souvisí i s tím, co vám dovolí soupeř, a Němci byli důslední v bránění středního pásma i obranného pásma. My měli dobrých prvních deset minut, kde jsme je vůbec k ničemu nepustili, na druhou stranu oni měli tři čtyři šance, z kterých mohli dát góly. Naštěstí to dnes nebyl jejich den, góly nedali a my to pak zlomili.

Lidovky.cz: Čekal jste, že průběh bude podobný a nepůjde o jednoduchý zápas? Mnozí Německo podceňovali...

I já jsem říkal, že je papírově Německo nejlehčí soupeř pro čtvrtfinále. Ale samozřejmě z těch osmi týmů si úplně lehkého soupeře nevyberete. Jak jsme viděli dneska Kanaďany, jak měli namále se Švýcary, tak to tu teorii taky potvrzuje. Když chcete mít jakoukoliv medaili, musíte porazit všechny.

Radek Faksa ve své šanci.

Lidovky.cz: Co jste říkal na změnu v sestavě, kdy Chytil možná trochu překvapivě nahradil Vránu?

Já to neposoudím, to si musí posoudit trenéři, jaká je momentální forma. Byla ale velmi dobrá práce na tomto mistrovství, že dotáhl ty mladé kluky z NHL, kteří chtějí reprezentovat. Myslím si, že i díky nim máme šanci na medaili.

Lidovky.cz: Jak vás oslovil výkon obou brankářů? Bartošák i Grubauer udělali velkou chybu a nabídli góly soupeři.

To se stane. U Bartošáka je to jeho první mistrovství světa, tak může být nervózní, všechno je najednou rychlejší. On udělal jednu chybu, ale pak jsme dali pět gólů, takže se na to zapomene.

Lidovky.cz: Kdo pro vás byl osobností utkání z českého týmu?

Asi Jakub Voráček, ale je tam víc kluků, kteří hrají opravdu dobře. Honza Kovář nebo třeba obránce Hronek. Je to ale týmová práce. Viděli jsme dneska, že první lajna se trápila a prolomilo se to až gólem Voráčka. Pak to z nich spadlo a rázem to bylo úplně jiné.

Lidovky.cz: Dnes se trápili i Kanaďané, kteří se Švýcarskem otáčeli až v úplném závěru. Napovědělo vám to něco o našem společném semifinále?

Kanada měla stejný problém jako my. Švýcaři skvěle bruslili a hráli velice dobře. Oni té Kanadě moc nedovolili. Všichni budeme držet palce, abychom přes Kanadu přešli, protože si myslím, že zas tak výborný tým jako na minulých šampionátech tady nemají.

Lidovky.cz: Máte silné vazby na Finsko, kde jste působil několik sezón. Jak vidíte jejich semifinále proti Rusku?

Já mám vlastně teď v semifinále dvě želízka v ohni. Líbí se mi ale i ruský hokej. Párkrát se na mistrovství stalo, že jeden tým neprohrál ani jeden zápas a dotáhl to až k titulu, ale i Rusákům se tady může stát, že Finové, ač mají mladý tým, je mohou porazit. Finsko skvěle bruslí, může se tam stát cokoliv, stejně jako v našem zápase s Kanadou.