Porážka s Rusy? Je to kopanec do koulí, mračil se Gudas. Týmu vytkl špatný začátek

PRAHA Ofenzivní mašina se zadrhla, nefungovaly přesilovky, obrana až příliš zmatkovala. I proto čeští hokejisté na šampionátu v Bratislavě poprvé prohráli. „Je to trošku kopanec do koulí, ale musíme se s tím srovnat,“ řekl obránce Radko Gudas po porážce 0:3 s Rusy.

„Je to ale mnohem lepší prohrát teď, než za nějakých deset dní,“ pokračoval vousatý zadák.

Na mysli měl čtvrtfinálový duel, který by po porážce s největším favoritem turnaje rozhodně neměl být v ohrožení. Gudas věří, že pondělní prohra s Ruskem poslouží jako výstraha.

Proč se duel o průběžné první místo ve skupině nezdařil?

Začátek nám utekl. Trošku víc jsme se měli tlačit do brány, ruský brankář měl pár zákroků jednodušších, než mohl mít. Připomínalo mi to přípravný zápas s Finskem, který jsme hráli v Brně. Stříleli jsme moc brzo a potom když jsme se konečně ke střele dostali, naši útočníci tam nebyli. Neměli jsme moc těl před gólmanem.

Zlepšilo se to ve třetí třetině, kdy jste dali i dvě tyčky.

Stoprocentně. Jak se zápas vyvíjel, už to bylo lepší a lepší. Začali jsme moc opatrně, oni jsou bohužel skvělý tým a podrželi si to. Měli jsme tam šance, ale bohužel se nám to nepovedlo dotáhnout do nějaké gólové situace.

Nemohla se zabržděnost projevit kvůli tomu, že jste hráli třetí zápas ve čtyřech dnech?

To ne. Všichni jsou natrénovaní, všichni mají dobrou kondičku. Jsme připravení, realizační tým nám maximálně pomáhá. Je to pro nás ponaučení. Může nám to pomoct trošku se posadit na prdel a vědět, že jsou tady ještě týmy, které nás dokážou porazit a které ví, jak se to hraje. Musíme se víc tlačit do brány a dát si pozor na chyby, které jsme udělali v prvních dvou třetinách, a stály nás góly. Máme před sebou čtyři zápasy, ve kterých se musíme zlepšovat a dokázat, že jsme top tým na turnaji.

Co zatím ukázal vstup do turnaje?

Je tam hodně pozitiv, ale i věci, na kterých musíme určitě zapracovat. Třeba na přesilovce. Dneska nějakou proměnit, mohlo se to otočit. Trochu občas hoříme v defenzivní zóně, beci si musí dávat pozor kam jezdí. Někdy také nebývá nikdo před brankou. A zlepšit začátky, dnes jsme měli zbytečný ostych. Musíme si uvědomit, že můžeme hrát proti každému soupeři, ať to jsou obrovská jména nebo hráči, které nikdo nezná. Furt je na čem stavět, nejsme perfektní, ale turnaj teprve začal.

Proč to proti Rusům vázlo v přesilovkách?

Začali jsme to o něco víc točit, ale oni nás měli přečtené. Hlídali si Voráčka a křižné přihrávky. Dobře blokovali. Nemyslím si, že dělali něco speciálního, my jsme to měli víc rozproudit. Oni dobře hokejkami vykrývali nahrávky do středu. My se měli víc tlačit, víc střílet a dotlačit tam dorážky k nějakému škaredému gólu.

Zleva Michael Frolík z ČR, Dmitrij Orlov z Ruska a brankář Ruska Andrej Vasilevskij. Sergej Andronov z Ruska se raduje z gólu.

Od čtvrtka vás čeká série čtyři zápasů s papírově horšími týmy. Jaké to budou zápasy?

Nebude těžké se soustředit a namotivovat se. Teď jsme si sedli na zadek a ty zápasy musíme vyhrát, ať máme co nejlepší pozici do vyřazovacích bojů. My víme o co se hraje, spousta kluků už na mistrovství hrálo. Tady může každý porazit kohokoliv, stačí se chvilinku nesoustředit a pár gólů vám tam napadá. Chceme k tomu přistoupit s maximální zodpovědností, chtít všem dát góly a ukázat, že top tým jsme my.