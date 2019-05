V Británii se ho ptali, proč hraje hokej. Mladá kometa Kirk nyní bojuje o šanci v NHL

košice I když bylo v okolí městečka Maltby ve Velké Británii, což je rodiště devatenáctiletého účastníka mistrovství světa v hokeji Liama Kirka, jen pár hokejových kluzišť, byl jakýkoliv juniorský tým spíše vzácností. Kirk se však během dvou let vypracoval z britské nejvyšší soutěže ve volbu v sedmém kole při loňském draftu NHL. „Nikdo neměl otázky jako v Británii, proč hraju hokej. Všude byla přítomná vášeň,“ užívá si pohádkový skok do Kanady.

Se svým týmem Sheffield Rapiers hrál ještě před třemi lety v juniorské lize pouze 19 utkání za sezonu a trénoval jednou týdně.

Mladému Kirkovi to však nestačilo a často si přidával individuální tréninky, při kterých například zdokonaloval před svým domem svou techniku bruslení na kolečkových bruslích.

Jeho zapálení si brzy všiml konkurenční Sheffield Steelers, jenž teprve sedmnáctiletého Liama Kirka podepsal a dal mu možnost hrát dospělý hokej.

Britská kometa zaujala hlavně rychlým uvolněním a výškou, problémem byla však jeho váha. Ke svým 185 centimetrům měl Kirk pouze osmašedesát kilogramů, což bylo na hokejistu hodně málo. Mladý talent se ovšem opět zarputile zavřel do své ulity, trénoval ve volných dnech mezi tréninky a během jednoho roku přibral osm kilogramů svalové hmoty.

V té chvíli zjistil, že nejvyšší metou nemusí být hraní v Anglii. „Dospělý hokej mi otevřel oči. Lidi mě kritizovali za moji váhu, ale já jim za necelý rok ukázal, že se dá poctivou dřinou nabrat. Mým novým snem bylo si zahrát NHL,“ netajil se ambicemi.

A sny se mu pomalu začaly plnit. Loni v červnu byl Kirk vybrán v sedmém kole draftů Arizonou Coyotes a stal se tak vůbec prvním hráčem ze Spojeného království, jehož draftoval tým z nejprestižnější hokejové soutěže NHL.

Přesun do Kanady, kde začal Liam Krik hrát za tým z OHL Peterborough Petes, byl skokem do jiného světa. Nadějný Brit mohl hrát jednu z nejlepších juniorských lig v Severní Americe, kde mohl soutěžit s nejlepšími hráči jeho věkové kategorie.

„Nikdo neměl otázky jako v Británii, proč vlastně hraju hokej. Všude byla přítomná vášeň a hokejová kluziště. Chodíte kolem a všude vidíte hokej, ať už v televizi, nebo někde venku, kde ho hraje pár nadšenců,“ byl nadšený Kirk z kanadské mentality.

"I'm just going to keep working hard and proving to the staff here in Arizona that I can play in the @NHL and I've got the ability." - Liam Kirk (@kirky_1424) pic.twitter.com/7gmsm7X5ei