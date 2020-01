Juniorský neúspěch obnažil potíže vedení českého hokeje. Už dlouhá léta je bez jakékoliv vize

OSTRAVA Světový šampionát juniorů v Ostravě a Třinci vyvolal u fanoušků velký zájem. Nelichotivý výsledek českých hokejistů rozvířily debatu, zodpovědní lidé v tuzemském hokeji z toho však radost nemají.

Prohra juniorů 0:5 ve čtvrtfinále a především obrovský rozdíl v herní kvalitě oproti soupeři ze Švédska podpořily obavy z budoucnosti u nás tak oblíbeného sportu.

Namístě jsou četné dotazy jak to, že nejlepší hokejový národ z před dvou dekád se v celosvětovém měřítku oproti ostatním velmocím tak herně propadl.



Patnáct let čekají čeští junioři na medaili z MS, což je nejvíce v historii. Osm let pak cenný kov chybí i ze seniorského šampionátu – to je rovněž historicky nejdelší půst.

Bohužel se zdá, že minimálně junioři budou čekat ještě déle, protože za mladíky z Kanady, USA, Finska, Švédska, Ruska či Švýcarska zaostávají i mladší ročníky, na což upozornil i současný kouč neúspěšné dvacítky Václav Varaďa.

Ano, on i zdejší vedoucí funkcionáři si mohou dělat alibi ve zraněních útočných tahounů Lauka a Jeníka.

Fanoušci si zase mohou říkat, zda Varaďa neměl zvolit jinou nominaci, případně jestli vůbec měl být na šampionátu jako hlavní kouč, když paralelně vede extraligového šampiona z Třince.

Šéf ČSLH Tomáš Král totiž po loňském vyřazení ve čtvrtfinále Varaďovi vzkázal, že si musí vybrat, který z týmu chce trénovat.

Frustrace fanoušků však míří právě ke Královi, jemuž vyčítají, že není schopen už řadu let předvést veřejnosti svou vizi, jak vyvést český hokej z krize.

Prezident hokejového svazu Tomáš Král.

Naopak svazové vedení rok co rok mění koncepci, takže se stávají takové bizarnosti, že jeden rok se nejvyšší juniorská soutěž rozšiřuje na 24 klubů, o rok později se zase uměle snižuje na 18 celků, kvůli čemuž český hokej čelí žalobám.



A tak veřejnost obviňuje Krále a spol. z amatérismu.

Tím, že vedení svazu nedokáže zrealizovat své plány, je i ponechání Varadi na juniorské reprezentační střídačce.

Korunu všemu pak Král nasadil tím, že šéftrenérem zvolil v létě bývalého kouče Liberce Filipa Pešána, z něhož udělal i manažera juniorů a po květnovém seniorském šampionátu také kouče A-týmu.

Přitom Pešán zastává zároveň i čtvrtou roli – sportovního ředitele v Liberci.

Nikdo se pak nemůže divit, že je o hokejisty vycházející z tohoto prostředí čím dál menší zájem v NHL, o české trenéry pak mimo extraligu zájem není nikde.

Vždyť za posledních pět let bylo draftováno v NHL jen 43 Čechů, což je třikrát méně než Švédů. Naopak boom zažívají třeba Němci.



Českým juniorům nelze upřít, že se díky vynikajícímu publiku vyhecovali k bojovným výkonům. Herní, tvůrčí a taktickou kvalitou však zjevně zaostávali.

A kdyby v prvním zápase překvapivě nezaskočili favorizované Rusy, budou hájit přítomnost v elitní skupině jen v zápasech o udržení.

Snad se někomu brzy podaří smutný trend v českém hokeji zastavit. Když ale hokejové kluby nebudou dávat mladým hráčům šanci, nic se nezlepší.