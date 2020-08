KOMENTÁŘ: Český sport potřebuje bouři. Vládní nařízení a omezení ho nesmyslně dusí

Praha Dění posledních dní budiž jasným varováním, že v Česku chaos kolem omezení spojených se strachem z případného šíření onemocnění covid-19 ničí sport. Především pak ten profesionální.

Současné tropické počasí vylákalo lidi k vodě. Zaplněná koupaliště bez roušek, břehy řek i ve velkých městech, všude rušno, a to včetně obchodních center, kam se chodí lidé ochladit a případně v kavárně prohodit řeč.

Střih na fotbalové či hokejové stadiony. Obří arény zejí prázdnotou, všude samá kontrola, lidé v rouškách, v zahraničí například u bojových sportů pak ještě pro jistotu přes ně ještě s plexiskly. Diváci? Nikde.

A ještě jeden střih. Do víkendu, Plzně, na místní atletický stadion, kde se konal letošní venkovní šampionát. Že se tam nějakými nařízeními příliš netrápili, není třeba dodávat, byť ze svazu zaznívají jiné hlasy.

Dva dny na to doslova ujíždí fotbalová Slavia z rakouského soustředění, aby neskončila v rukou místní hygieny a dva týdny na hotelu v karanténě. Důvod? Jeden nakažený ve zhruba šedesátihlavé výpravě letošního fotbalového mistra.

Přestože od hygienických špiček zaznívá mnoho chlácholivého, přidělení úředník se musí držet nastavené procedury. A ty nyní říkají, že VŠICHNI musí do dvoutýdenní karantény, bez ohledu, jak jim budou vycházet průběžné testy.

Taky vám výše popsané nedává smysl? Nejste sami. Sport vydává obrovské finance na testování kvůli novému koronaviru SARS-CoV-2. Vlastně vedle zdravotnictví největší ze vše, například Slavia měla s sebou v Rakousku osobní testovací lékařský tým.

Vrcholoví sportovci vlastně celého světa jsou momentálně nejhlídanější a nejtestovanější osoby planety. Přesto jsou vedle umělců nejvíce šikanování a omezování v provozování své činnosti. Své práce. Proč?

Proč to vše jde vedle zmíněného Rakouska třeba ještě i u nás do takových extrémů jako v případě Slavie, když ve všech větších zemích, které se navíc s covid-19 potýkaly více než my, to jde logičtěji, jednodušeji – do karantény jde jen nakažený?

Ostatní jsou průběžně testování, v určité izolaci (což ostatně stejně vždycky ty konkrétní osoby dělají, opravdu si nemyslím, že slávisté přijeli ze soustřední a první, co by je napadlo, že zamíří směr oblíbený bar, když čekají na výsledky svých vzorků). Viz opět víkendový příklad ze Španělska, který je tak podobný tomu slávistickému: Dva členové Atlétika Madrid měli pozitivní test na covid-19. Pár hodin před odletem na finálový turnaj Ligy mistrů do Lisabonu. Zbytek výpravy absolvoval rychlotesty a jelikož byli všichni v pořádku, směr Portugalsko, kde byli okamžitě opět testování, vyrazili.

Podobná pravidla mají v Německu, Itálii, Anglii, dokonce i v zámoří (nebavíme se o bublinách NHL či NBA, ale třeba tolik rozšířeném univerzitním sportu). I pro kempy celosvětové UFC (liga ultimátních sportů) platí – z kola ven jde v případě pozitivního testu jen nakažený a členové jeho týmu, ostatní pokračují účastníci konkrétního turnaje pokračují.

Je to jednoduché: pokud v Česku nepřinutí silné sporty skrze případ Slavie politiky a také Národní sportovní agenturu konat, vyjít sportu vstříc do začátku alespoň směrem k těm, které to živí, můžeme většinu soutěží kolektivních sportů odpískat.

Nebo si opravdu někdo s trochou rozumu myslí, že zhruba 1000 lidí (pokud počítáme kompletní prvoligové kluby) udrží do příštího léta bez jediného pozitivního nálezu na covid-19, když ten očividně automaticky znamená karanténu pro všechny?

Ale kdo ví, třeba jsou dle vlády, hygieny a epidemiologů narvaná koupaliště plná netestovaných lidí bezpečnější…