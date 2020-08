Tvrdík o karanténě: Začátek ligy nestihneme. Šéf Slavie by se rád sešel s premiérem Babišem

PRAHA Příští neděli měli fotbalisté Slavie v Českých Budějovicích vyrážet za obhajobou mistrovského titulu. Místo toho jim hrozí, že ještě budou v karanténě a maximálně budou trénovat. Kvůli nakaženému hráči se v úterý předčasně vraceli ze soustředění v Rakousku a od hygieny museli přijmout verdikt o čtrnáctidenní karanténě.

„V této chvíli platí, že je nařízeno omezené hygienické opatření, které končí 24. srpna. Že by klub byl připuštěn 23. srpna k zápasu prvního ligového kola, hygienik momentálně vyloučil,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz a LN předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík, který je rovněž v karanténě. „Zkrátit lhůtu karantény může pouze případně nově přijaté opatření na Radě vlády.“



Lidovky.cz: Jak to nyní s karanténou ve Slavii vypadá?

Máme přiděleného případového hygienika, stejného, který řešil náš pozitivní případ v jarní části ligy. Slavia striktně a přesně respektuje pokyny hygienické služby České republiky. Případový hygienik nařídil provedení tří testů - v pátek 14. srpna, v úterý 18. a v neděli 24.. Tým dostal za úkol do pátku omezit kontakt se třetími osobami, a pokud budou všichni ostatní po pátečních testech negativní, bude kádru, který byl na soustředění v Rakousku, povolena uzavřená tréninková činnost. Samozřejmě za dodržení hygienických předpisů a pravidel, aby se případně virus nešířil.

Lidovky.cz: Zároveň v tuto chvíli platí, že karanténní opatření bylo vyhlášeno na čtrnáct dnů?

Ano. Rozhodné datum pro zahájení karantény bylo pondělí desátého, tedy před provedením testů, a aktuálně končí čtyřiadvacátého. Ten den ráno budou všem provedeny třetí testy, a teprve v případě, že vyjdou u všech negativní, bude týmu umožněno sehrát zápas s třetí stranou. Je to pro nás velmi složitá situace, která se týká šedesáti lidí, zahrnuje náročný přesun týmu ze soustředění, organizaci karantény a dodržení pokynů z hygieny, ale respektujeme ji. Budeme rádi, když se situace změní. Následně jsem hovořil se všemi představiteli hygienické služby, se kterými byla předtím v kontaktu LFA, mluvil jsem s panem Prymulou (vládní zmocněnec pro zdravotnictví), s panem doktorem Marounkem (ředitel odboru ochrany veřejného zdraví) a paní doktorkou Rážovou (hlavní hygienička ČR). V dané chvíli máme od všech slíbenou podporu a ujištění, že se naší situací budou zabývat. Nyní ale platí, že máme závazné pokyny hygienické služby vycházející ze zákona, které jsou platné a jimiž se řídíme. I když bychom si přáli volnější režim, nemáme jinou možnost než hygieniky poslouchat.



Lidovky.cz: Proč došlo k nedorozumění v prezentaci délky karantény oznámené v úterý večer vámi (čtrnáctidenní) a ředitelky pražské hygienické stanice Jágrové (neurčitá)?

To bych už nerozebíral. Práce hygieniků si velmi vážím, nemají to vůbec jednoduché. Paní doktorka Jágrová určitě řeší denně desítky nebo stovky případů, což je náročné a únavné. Podle mě tam proto akorát došlo k časovému nesouladu v její informovanosti od případového hygienika, který udílel našemu klubu pokyny.

Lidovky.cz: Podařilo se vypátrat, jak k nákaze došlo?

Jelikož byl klub na soustředění v Rakousku od minulého pondělí, k nákaze pravděpodobně nedošlo v České republice, ale až tam. Bydleli jsme na hotelu, kde jsme měli separátní patro, vlastní prostory jídelny i místo na trénink, ale samozřejmě nevyvarujeme se toho, že přijdeme do styku s hotelovým personálem nebo soupeři při přípravném utkání. Řídili jsme se přísnými hygienickými opatřeními. Můžu říct, že jsme neporušili vůbec nic. Sám jsem byl o víkendu za klubem, abychom se zpřísněnými pravidly, sebekázní a sebekontrolou nákaze vyvarovali. Ukazuje se však, že ani tak nejsme schopni tomu úplně zabránit. Absolutní izolace v zásadě není možná. Pro mě je nyní klíčovou otázkou, co musí udělat český fotbal pro to, aby opravdu platilo, že nákaza jednoho člena týmu nepostihne plošně a preventivně celý tým.

Lidovky.cz: A také aby se co nejméně narušila regulérnost ligy, když už se kluby usnesly na novém a vcelku složitém hracím modelu. Aby snaha neskončila „fiaskem“…

Rozdělil bych to na dva okruhy. První se týká komunikace s LFA. Od volby předsedy LFA, kdy se Dušan Svoboda ve svém kandidátském projevu zavázal zlepšit komunikaci s kluby, mu nemám co vytknout. Jsme spolu v intenzivním kontaktu, všechna klíčová rozhodnutí se Slavií předjednává a musím mu za tuto spolupráci poděkovat. Jen o tomto našem novém případu jsme včera hovořili asi pětkrát. I on vstupoval do kontaktu s panem doktorem Marounkem, případně s dalšími představiteli hygienické služby. Spolupráce s LFA na řešení této situace je za mne funkční. A jak budeme všichni jako fotbal úspěšní, ukáže teprve čas. Všichni se shodujeme na tom, že případ Slavie je pro novou sezonu precedentní. Zároveň se ukazuje, že pro fotbal neexistují žádná zvláštní pravidla, hygiena k nám přistupuje jako ke každému jinému člověku nebo pracovnímu kolektivu v republice. Pokud jsme tedy v kontaktu s nakaženým, platí pro nás preventivní čtrnáctidenní karanténa bez ohledu na výsledky testů. To, že po prvních testech budeme moci trénovat a připravovat se na zápasy, je pro nás přidaná hodnota.

Lidovky.cz: Zatím to však vypadá, že nová ligová sezona začne bez vás, je to tak?

Musíme vycházet z toho, co nám říká případový hygienik. V této chvíli platí, že je nařízeno omezené hygienické opatření, které končí 24. srpna. Že by klub byl připuštěn 23. srpna k zápasu prvního ligového kola, hygienik v tuto chvíli vyloučil. Testy, jimž se budeme podrobovat v pátek, nemají rozhodovat o tom, jestli karanténa bude platit v plné délce, ale mají rozhodnout, zda týmu bude povoleno obnovení společného tréninkového procesu. Jestli v průběhu času dojde ke změně situace, to nedovedu teď předvídat. Moc bychom si to přáli. Pokud to dobře chápu, zkrátit lhůtu karantény může pouze případně nově přijaté opatření na Radě vlády. My, jako vedení klubu, se budeme snažit pracovat s vedením LFA, hygieniky a já se pokusím vstoupit i do kontaktu s politiky. Chci napsat dopis panu premiérovi Babišovi a rád bych se s ním také setkal osobně.

Lidovky.cz: Doufáte, že by přece jen mohlo dojít ke zkrácení té čtrnáctidenní lhůty?

Byl jsem informován, že 17. srpna bude zasedat nově zřízená Rada vlády, která by teoreticky mohla projednávat návrh exministra Kuby na zkrácení karanténní lhůty ze čtrnácti dnů na deset. Karanténa by se nám tak zkrátila na 20. srpna. To by pro nás byla první dobrá zpráva. Zároveň se v této chvíli pro Slavii nic tak zásadního neděje. Věříme, že budeme mít v pátek testy negativní, začneme znovu trénovat a kdyžtak si první kolo odložíme. Není to pro nás ani pro celou soutěž nepřekonatelná překážka. Pokud by ale taková situace nastala ve druhé polovině září před zápasy evropských pohárů, které se blíží, byla by to pro nás tragédie, neboť bychom mohli o účast v Lize mistrů nebo Evropské lize úplně přijít. To je pro nás zásadní téma, na které se v diskuzích s hygienickou službou nyní chceme soustředit. A nejen pro nás, ale i pro Spartu, Plzeň a další celky hrající evropské soutěže. Od hygieniků budeme chtít slyšet, co máme udělat a jaká opatření máme přijmout, abychom se podobné situace znovu nedostali.