Nejtěžší období s koronavirem nás zřejmě čeká, tuší fotbalový šéf Malík

Praha Kosmonosy - Aritma. Odloženo, v týmu domácích je nakažený. Letohrad - Chrudim. Odloženo, hosté mají nakaženého. Hned 1. kolo českého fotbalového poháru dostalo ránu, protože se naboural víkendový program. Kvůli koronaviru je v karanténě béčko Sparty. Dokonce podruhé během jediného měsíce. Hrozí, že za týden nestihne začátek třetí ligy. Průšvih mistrovské Slavie, která musela zastavit tréninky, jste jistě zaregistrovali. Mužstvu to kazí přípravu na Ligu mistrů, ale vězte, že ještě podstatnější malér se žene na výkonnostní fotbal.

Slůvko ODLOŽENO bude v programu čím dál častější.

„Ve výkonnostním fotbalu máme za rok kolem 130 tisíc zápasů, takže je statisticky prakticky vyloučené, aby to nikdo nechytil,“ řekl fotbalový šéf Martin Malík. A to ještě nevěděl, že pandemie zasáhne hned první pohárové kolo.

Na úvod

„Nejtěžší období nás zřejmě teprve čeká. Díváme se na nadcházející reprezentační zápasy, naše soutěže včetně MOL Cupu... Tam nám covid velmi komplikuje život, zvedá obrovským způsobem náklady a navíc nemůžeme mít jistotu, že se ročník dohraje. Třeba v říjnu má reprezentace hrát v Izraeli a já si to v tuto chvíli neumím představit. UEFA má sice připravené varianty, podle kterých bude zápas na neutrální půdě, ale z mého pohledu to řeší jen část problému. I když UEFA vydala manuál, který mapuje bezpečnostní opatření, je tam pořád velká řada otazníků.“

Jak dál? Nová sezona začíná

„Na jaře se dohrávala jen první a druhá liga, všechny ostatní soutěže se zrušily a je velmi těžké předpovídat, co se bude dít. Na druhou stranu si nemůžeme dovolit čekat na to, co se stane, a teprve pak začít reagovat. To bychom dopadli jako na jaře a to nechceme. Teď se zaměřujeme na to, jak upravit soutěžní řády, aby byly připravené, až to někoho „trefí“. Zřejmě to nebude o osamocených vlaštovkách v průběhu celé sezony. Nechceme, aby případné karantény narušily průběh soutěže, že by nebylo možné je dohrát. Vzniká manuál, kterému pracovně říkáme: Co se stane, když... Některé věci prostě musíme stanovit dopředu, aby si následně týmy nestěžovaly. Materiál by měl fungovat pro výkonnostní i profesionální fotbal, protože minimálně v pohárových zápasech dochází k průniku těchto kategorií.“

O ztrátách

„Museli jsme zrušit spoustu akcí jako třeba Fotbalista roku, který se chystá měsíce dopředu. Nebo cesta reprezentačního áčka na turnaj do USA, kde jsme museli mít všechno zaplacené. Společnost, která zajišťovala přelet mezi Miami a Charlotte, zkrachovala. Ani vouchery nedostaneme.

Ztráty v těchto oblastech jsou v nižších desítkách milionů, a ještě se načítají o hygienická opatření.

Taky máme na starosti komplet rozhodčí a jejich testování je trochu náročnější než u klubů, neboť sudí fungují v jiném režimu.

Rozdělili jsme je do skupin, aby jeden nakažený nemohl nakazit všechny ostatní. Na to všechno se pojí celá řada restrikcí kolem cestování, dezinfikování stadionů, šaten. Současná čísla nakažených bohužel ukazují, že to, co je tady ve vzduchu, se nikam neztratí a zůstane to s námi ještě relativně dlouho.“

Rok 2021 a odložené Euro

„Pokud se neodehraje, tak přestane existovat fotbal v takové podobě, v jaké ho známe. Neumím si představit, že se příští rok nebude hrát! Určitě nás budou trápit různé hygienické a bezpečnostní opatření, ale s tím se musíme smířit.

Trenér české fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý pózuje fotografům.

Taky jsem si v březnu neuměl představit, že bychom hráli nejvyšší soutěž bez diváků, a o pár měsíců později jsme za to byli strašně rádi. Jsem přesvědčený, že i kdyby se omezily kapacity stadionů a měli bychom na nich být v rouškách, tak se Euro odehrát musí. Paradoxně může být výhoda, že turnaj není koncentrovaný v jedné zemi, ale je rozprostřený, takže koncentrace lidí nebude jen v pár místech.“



O podpoře od státu

„Stát vypsal program Covid-Sport pro výkonnostní sport, ale pomoc potřebuje i profesionální fotbal, protože představy veřejnosti o astronomických platech hráčů jsou mylné. Ty se týkají jen úplného vrcholu pyramidy a zdaleka ne všichni hráči se přibližují částkám skloňovaným v médiích. Celá řada hráčů bere běžné platy a kluby potřebují pomoct stejně jako jakýkoliv jiný segment české ekonomiky.“

Co sponzoři?

„S komerčními partnery nás čekají jednání, protože jejich byznys se většinou podobně jako fotbal zastavil. Snažili jsme se sice vymyslet celou řadu náhradních plnění tak, abychom splnili maximum z uzavřených smluv, ale všechno se nahradit nedá. Důležitou součástí toho je navíc odsunuté Euro, čímž jsou odložené na příští rok i některé peníze od sponzorů.

Na propouštění nedošlo a snad ani nedojde. Záleží však na tom, jak se bude dařit udržovat sport v chodu. Kdyby nám vypadly zápasy národního týmu, UEFA by začala mít problém odehrát evropské soutěže, tak se to přelije i na nás. Dostaneme se do problémů, které by mohly vést i k zužování počtu lidí starajících se o amatérský fotbal. Totéž pokud by se fotbal nemohl dlouhodobě hrát před diváky.

Věřím, že můžeme počítat s podporou státu, protože jsme ve fázi, kdy člověk potřebuje být psychicky a fyzicky odolný. Tyhle dvě věci dohromady dokáže přinést jen sport. Jeho součástí jsou i velké emoce, které nedokáže přinést nikdo jiný. Podpora sportu od státu je extrémně důležitá a řadím ji hned za podporu těch, co stáli a stojí v první linii, což jsou lékaři, integrovaný záchranný systém, policie, hasiči.“