Testy vyšly negativně, můžeme zase trénovat, hlásí šéf Slavie Tvrdík

PRAHA Slávističtí fotbalisté se v pátek odpoledne vrací k tréninku. Kontrolní testy na přítomnost koronaviru vyšly u hráčů, členů realizačního týmu i všech dalších osob, které jsou od úterý kvůli nákaze jednoho z fotbalistů v karanténě, negativně.

Zprávu na twitteru tradičně oznámil klubový šéf Jaroslav Tvrdík. „Všech 61 testů negativních,“ napsal.

I nadále ovšem zůstává nejisté, jestli Slavia stihne blížící se start ligové soutěže. První kolo měla podle programu odehrát v neděli 23. srpna v Českých Budějovicích.

Navzdory negativním výsledkům a možnosti trénovat by se však měl tým z nařízení pražské hygieny dál izolovat od okolního světa. A to až do 24. srpna, kdy jsou plánované výstupní testy.



„Nakažený hráč dnes testován nebyl a zůstává v karanténě. Půjde na test až příští týden v úterý,“ sdělil ještě Tvrdík.



Hygienická stanice hlavního města Prahy uvalila na Slavii dvoutýdenní izolaci v úterý, kdy vyšlo najevo, že jeden z jejích fotbalistů měl na soustředění v Rakousku pozitivní test na koronavirus. Mužstvo i celý podpůrný tým se ještě v ten den vrátily zpátky do Prahy.

„Dodrželi jsme všechno, co je uloženo, naše vnitřní opatření jsou dokonce přísnější, ale stejně to nestačilo na to, aby do karantény šel pouze nakažený hráč,“ zlobil se ve čtvrtečním rozhovoru pro iDNES.cz a MF DNES slávistický šéf Tvrdík.

„Na výslovnou otázku, zda budeme schopni 23. srpna v Českých Budějovicích nastoupit, jsme dostali zápornou odpověď, ale chceme o dalším postupu nejen s hygieniky dále jednat,“ pokračoval.

Slavii by mohlo pomoct, kdyby Rada pro zdravotní rizika, které předsedá premiér Andrej Babiš, na svém pondělním zasedání schválila zkrácení povinné karantény ze čtrnácti na deset dnů.



Takový návrh je aktuálně na stole a pro fotbalového mistra by to znamelo, že by se z izolace mohl teoreticky dostat ještě před prvním ligovým víkendem.