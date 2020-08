Dobré skalpy. Když nebudu pasivní, můžu hrát s kýmkoli, věří Kristýna Plíšková

Praha Podruhé během osmi dnů si Kristýna Plíšková vyšlápla na soupeřku z elitní dvacítky světového žebříčku. Po Marii Sakkariové, kterou přemohla minulý týden v Palermu, nyní ve druhém kole Prague Open zdolala Chorvatku Petru Martičovou. „Jsou to samozřejmě dobré skalpy, obzvláště na antuce, což není úplně můj povrch,“ radovala se Češka po vítězství 6:1 a 7:5.

Cítíte se v dobré formě?

Nějak to na sobě extra nepociťuji, přijde mi, že hraji pořád stejně. Samozřejmě mám vlny, chvilku hraji dobře, chvilku malinko pasivně, s čímž bojujeme věčně. Ale když se přes toto přenesu, tak podle mě můžu hrát úplně s kýmkoli.

Nicméně takové výhry vám musejí dávat sebevědomí.

Je ale důležité, abych po výhře nad někým takovým pak porazila i soupeřku, která je trošičku slabší, ale pro mě má třeba hru nepříjemnější. Že dokážu porazit hráčky, které jsou vysoko, to vím, spíš to chce, abych to v dalších dnech udržela.

Martičová na loňském Roland Garros vyřadila vaši sestru Karolínu, dostala jste od ní nějaké rady?

Já jsem ten zápas v hlavě neměla, ale Kája mi něco psala, protože s ní hrála i na antuce, já jsem s ní snad předtím nehrála vůbec, natož na antuce. Takže jsem se jí ptala, jestli mi dá nějaký tip, měla jsem k ní totiž docela velký respekt, protože na antuce dokáže uhrát největší výsledky. Rad nebylo nějak hodně, ale to, co řekla, platilo.

Jaký byl zápas s nasazenou dvojkou z Chorvatska v porovnání s prvním kolem proti patnáctileté Lindě Fruhvirtové?

Bylo to určitě jiné, jak herně, tak i psychicky. Dnes jsem byla dost uvolněná, hrálo se mi dobře. Jak se zápas vyvíjel, tak se to sice malinko zhoršilo, ona začala zkoušet něco jiného a hrála malinko líp, proto byl ve druhém setu větší boj. Ale jsem spokojená s tím, jak jsem hrála.

V závěru jste byla hodně aktivní, věříte si v koncovkách?

Upřímně, závěr mi přišel malinko hektický, i když jsem se do toho samozřejmě snažila chodit. Petra dost měnila servisy, hrála hodně kick, takže z mé strany tam bylo pár ne úplně dobrých úderů, speciálně z bekhendu. Ale pořád jsem si říkala, že nemůžu nějak extra zpomalit a čekat, že to tam nějak dám.

Co tedy na Martičovou platilo?

Vím, že jí rychlá hra úplně nesedí a přišlo mi, že se necítila úplně dobře na nohou, takže jsem určitě nemohla čekat. Navíc umí velmi nepříjemný kraťas, z bekhendu jej dokáže zahrát téměř z každého míče, takže jsem se chtěla vyvarovat, abych navíc nakonec neběhala já.

Jak se vy sama fyzicky cítíte v nabitém programu?

Je toho celkem dost, ale cítím se celkem dobře. Průběžně děláme nějaké kondice, ať už lehčí nebo těžší, takže bych řekla, že můj momentální kondiční stav je srovnatelný s normální sezonou, možná malinko lepší, protože prostoru pro přípravu bylo víc.

Ve čtvrtfinále vás čeká Rumunka Bogdanová, co od zápasu čekáte?

Měla jsem s ní spoustu zápasů, myslím, že zatím skoro všechny vyhrané, hrály jsme hlavně na betonu. Nějak tuším, co hraje, ale teď přes pauzu se spousta věcí změnila, každý dělal něco jiného, takže nevím, s čím na mě nastoupí. Bude to asi dost podobné jako s Martičovou, Bogdanová se možná lépe hýbe, ale nemá kraťasy a takové věci. Ale uvidíme, zápas je až v pátek, takže na něj zatím úplně nemyslím.