Kristýně Plíškové pomohlo zranění soupeřky. semifinále Prague Open si zahraje i světová dvojka

Praha Kristýna Plíšková šťastně prošla do semifinále pražského turnaje WTA Tour. Postoupila poté, co její čtvrtfinálová soupeřka Rumunka Ana Bogdanová odstoupila kvůli zraněné levé noze v koncovce prvního setu, v němž nad Plíškovou vedla 5:2. Soupeřkou české tenistky v sobotním boji o finále bude Elise Mertensová z Belgie. V semifinále je i světová dvojka Rumunka Simona Halepová.

Třetí nasazená Mertensová vyřadila někdejší finalistku Wimbledonu Eugenii Bouchardovou. Kanaďanku, která hrála Prague Open na antuce Sparty díky divoké kartě, porazila 6:4, 1:6 a 6:4.



Turnajová jednička Halepová po dvou třísetových bitvách porazila Polku Magdalenu Frechovou hladce za hodinu 6:2 a 6:0. Příště se utká buď s krajankou Irinou-Camelií Beguovou, nebo se Španělkou Sarou Sorribesovou.



Plíšková čtvrtfinále s Bogdanovou nezačala dobře a prohrávala 0:3. Za stavu 1:5 Rumunka podávala na výhru v sadě, ale česká tenistka si vybojovala brejkbol. Poslala při něm míč těsně za síť a Bogdanová si při doklouzávání zhoršila zranění levého stehna, které měla od začátku obvázané.

Po konzultaci s fyzioterapeutkou Bogdanová zápas vzdala a podala Plíškové ruku. Utkání tak skončilo předčasně po 38 minutách.

„Není to úplně výsledek, který bych chtěla. Když to řeknu blbě, tak bych radši prohrála, než vyhrát takhle, ale jsem v semifinále a to se počítá. Nikdo by si to takhle nepřál, ale to neovlivním. Snad bude brzy v pořádku,“ řekla Plíšková.

S Mertensovou se utkala dvakrát a oba zápasy se hrály loni. V Dauhá ani na US Open česká tenistka neuhrála ani set. „Bude to hodně těžké a budu muset hrát o hodně lépe než dneska,“ řekla Plíšková.

Ve dvojici s Lucií Hradeckou hraje semifinále čtyřhry. „Původně jsem debla hrát nechtěla, ale Lucka někoho hledala na poslední chvíli a bylo to spontánní,“ řekla Plíšková. S Hradeckou jsou nasazené jako dvojky.

Do semifinále čtyřhry postoupily nejvýše nasazené Kateřina Siniaková s Barborou Krejčíkovou.