Cenný skalp, Bouzková vyřadila Kontaovou. Britka potřebovala lékaře, trápila ji bolest na hrudi

Praha Bouzková? Velmi dobrý soupeř. Britská tenistka Johanna Kontaová na turnaji v americkém Lexingtonu podlehla české tenisce dvakrát 6:4, přesto v utkání bojovala s těžším soupeřem. Rodačku z australského Sydney celé utkání provázely nepříjemné bolesti na hrudi.

Byl to vyrovnaný duel. Netypicky, hlavně v ženském tenise, rozhodl o vítězi první sady duely mezi Johannou Kontaovou a Marií Bouzkovou jeden jediný brejk. V sedmé hře ztratila patnáctá hráčka světa své podání a česká tenistka se mohla radovat z vedení 1:0 na sety.

Druhý set ovšem odstartovala lépe Britka, jež se ihned ujala vedení 2:0. Koncovka druhé sady však patřila opět rodačce z Prahy, která dramatickou sadu ovládla znovu v poměru 6:4. Za jednu hodinu a šest minut tak Češka oslavila zasloužený postup do dalšího kola.

Johanna Kontaová ve finále turnaje v Miami.

To však není celý příběh. Bývalá světová čtyřka totiž na kurtu zažívala daleko větší starosti než ty, které ji nadělala Bouzková. Kontaová musela čelit bolestem na hrudi, kvůli kterým si dokonce vyžádala lékařskou pomoc. Ta přispěchala a Britce změřila tlak.



„Najednou se mi bez zjevného důvodu zrychlil srdeční rytmus. Nebylo to po dlouhé výměně, ani jsem nebyla zadýchaná,“ sdělila po zápase devětadvacetiletá hráčka, která se nakonec rozhodla v utkání pokračovat.

A nebylo to poprvé, kdy trojnásobná grandslamová semifinalistka trpěla podobnými bolestmi: „Nevím, proč se to děje. Jednou to bylo kvůli stresu, jindy je to normálně. Není to zrovna ideální, ale třeba to teď na rok zmizí,“ osvětlila Kontaová.

Johanna Kontaová se raduje z výhry nad Petrou Kvitovou.

Britka přidala i uklidňující řeč pro fanoušky: „Jsem úplně zdravá, jen k tomu občas dojde. Chvíli to trvá, pak to odezní a já se mohu soustředit jen na tenis.“



U Kontaové jde o přetrvávající problém se zrychleným či zpomaleným srdečním tepem. Jev zvaný palpitace ji trápil i na US Open v roce 2016, naposledy pak během loňského fedcupového utkání.