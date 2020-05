KOMENTÁŘ: Grandslamy bez diváků by skýtaly šanci pro labilnější tenistky

Praha Stále větší obavy o osud letošní sezony mají tenisté a tenistky. Na programu jsou kvůli koronavirové pauze zatím jen exhibiční podniky, tak jako ten v pražské Stromovce, který včera začal.

Za normálních okolností by se přitom v Paříži právě odehrávalo Roland Garros, jehož pořadatelé doufají, že se bude konat aspoň na podzim, a podobné naděje se drží další grandslam – newyorské US Open. To Wimbledon byl pro letošek již odpískán.



Zásadní je také otázka, zda by se hrálo i bez přítomnosti diváků. Na toto téma se české hvězdy Petra Kvitová a Barbora Strýcová vyslovily jednoznačně. „Bez lidí to nemá smysl hrát, fanoušci jsou naším hnacím motorem.

Protože mám své roky. Ještě bych si nějaký grandslam odehrála, ale pokud by to mělo být bez lidí, zrušila bych to,“ pronesla dvojnásobná vítězka dvouhry ve Wimbledonu Kvitová. „Grandslam si to absolutně nezaslouží,“ dodala Strýcová.



Pro tenisové odborníky či mentální kouče by však mohlo být zajímavé sledovat, jak by se s takovými podmínkami na vrcholných turnajích tenisté a tenistky popasovali. Zvláště v případě labilnějších žen a dívek bývá atmosféra velkých zápasů hlavní příčinou jejich náhlých výpadků, kvůli nimž leckdy ještě prohrají téměř vyhraný zápas.

Takové podniky by tedy poskytly zajímavý materiál pro studium sportovní psychiky. A výsledky by třeba měly v kolonce šampionů a šampionek jiná jména.